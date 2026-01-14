管理費收據 免繳印花稅
公寓大廈管理委員會每月向住戶收取管理費，有些管委會有正式開立管理費收據。台南市財政稅務局表示，管理費收據雖屬於銀錢收據，但依規定，可免繳印花稅。
台南市財稅局解釋，依印花稅法規定，公私營事業組織內部使用、且不會產生對外權利義務關係的單據，可以免納印花稅。
不過財稅局強調，管委會如果是為了增加管理費收入，對外出租大樓外牆作為廣告使用，或將頂樓出租給電信業者設置基地台、太陽光電業者，並對外收取費用，這時候所開立的收據就屬於印花稅法所規定的銀錢收據，應由立據人，也就是管委會，按收取金額的千分之4繳納印花稅。
