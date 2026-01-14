快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

身障者免納牌照稅 放寬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院會昨（13）日三讀通過《使用牌照稅法》，三讀條文修訂，二親等以內親屬所有且車籍地與該身障者戶籍地相同，供該身障者使用車輛，免徵牌照稅，放寬身障者車輛適用免稅範圍。

國民黨立委林思銘提案表示，無駕照的身心障礙者，其提供交通車輛協助照護的二親等以內親屬，未必同居住於一處或設於同一戶籍，因此應僅就提供該身障者使用的車輛數量，來認定免徵牌照稅，不應以該二親等以內親屬之居住地去限制，造成民眾實際照護上之不便。

三讀條文修訂，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛免稅為限。不過汽缸總排氣量超過2,400立方公分、完全以電能為動力之達最大馬力超過262英制馬力（HP）或265.9公制馬力（PS）者，其免徵金額以2,400立方公分、262英制馬力（HP）或265.9公制馬力（PS）車輛之稅額為限，超過部分，不予免徵。

身障者

延伸閱讀

使用牌照稅法修正 二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅

助國產啤酒 立院三讀麥芽啤酒花進口降至零關稅

林思銘宣布退出新竹縣長初選 呼籲國民黨團結

林思銘：團結比個人重要 退出國民黨新竹縣長初選

相關新聞

去年稅收短徵505億 5年首見

財政部昨天公布去年稅收統計，受到美國對等關稅、中央銀行實施選擇性信用管制措施影響，房市及車市表現疲弱，營業稅和不動產相關...

去年稅收終止連四年超徵 證交稅2,928億創高

財政部昨（13）日公布去年總稅收3兆7,515億元，年減0.3％，較預算數短少（短徵）505億元，若以往年經驗加計遞延入...

房地合一稅 首見負成長

財政部昨（13）日公布最新稅收統計，去年12月房地相關稅目仍續呈雙位數負成長，累計全年房地稅目的走勢大致相同，土增稅、個...

新版攬才專法 六面向聚焦

外國專業人才來台人數快速成長，國發會昨（13）日表示，新版《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正上路，聚焦六大面向...

多筆公設地抵遺產稅 有彈性

財政部台北國稅局表示，民眾若要以遺產中的多筆公共設施保留地抵繳遺產稅，為了簡政便民，機制上給予彈性，可計算出可抵減稅額上...

身障者免納牌照稅 放寬

立法院會昨（13）日三讀通過《使用牌照稅法》，三讀條文修訂，二親等以內親屬所有且車籍地與該身障者戶籍地相同，供該身障者使...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。