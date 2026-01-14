身障者免納牌照稅 放寬

立法院會昨（13）日三讀通過《使用牌照稅法》，三讀條文修訂，二親等以內親屬所有且車籍地與該身障者戶籍地相同，供該身障者使用車輛，免徵牌照稅，放寬身障者車輛適用免稅範圍。

國民黨立委林思銘提案表示，無駕照的身心障礙者，其提供交通車輛協助照護的二親等以內親屬，未必同居住於一處或設於同一戶籍，因此應僅就提供該身障者使用的車輛數量，來認定免徵牌照稅，不應以該二親等以內親屬之居住地去限制，造成民眾實際照護上之不便。

三讀條文修訂，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛免稅為限。不過汽缸總排氣量超過2,400立方公分、完全以電能為動力之馬達最大馬力超過262英制馬力（HP）或265.9公制馬力（PS）者，其免徵金額以2,400立方公分、262英制馬力（HP）或265.9公制馬力（PS）車輛之稅額為限，超過部分，不予免徵。