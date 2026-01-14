多筆公設地抵遺產稅 有彈性

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，民眾若要以遺產中的多筆公共設施保留地抵繳遺產稅，為了簡政便民，機制上給予彈性，可計算出可抵減稅額上限後，自行挑選一筆、或其中幾筆土地來抵繳，只要與抵繳限額相當即可，不用每筆土地都切出部分來抵繳。

遺產稅應納稅額在30萬元以上，納稅人要以現金繳納確實有困難時，可在繳稅期限內，針對現金不足繳納部分，申請以遺產中的公設保留地抵繳遺產稅。

而如果納稅人繼承多筆公設保留地，要抵繳遺產稅時，經核准限額抵繳時（即以該公設保留地占全部遺產價值比率來計算限額），因公設保留地抵繳後主要是留待將來政府辦理撥用，與其他抵稅實物處分時受市場價格影響情形不同，因此給予彈性。

國稅局表示，基於簡政便民，納稅人可針對限額抵繳的公設保留地中，自行擇定一筆或數筆，與各筆抵繳限額合計數相當部分辦理過戶，因抵繳筆數變少，不僅管理機關易於管理，納稅人辦理過戶手續也更簡便。

國稅局也提醒，納稅人申請實物抵繳，務必在繳納期限前提出申請，以免因逾期未繳，遭加徵滯納金及利息。

