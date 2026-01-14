新版攬才專法 六面向聚焦

外國專業人才來台人數快速成長，國發會昨（13）日表示，新版《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）修正上路，聚焦六大面向，包含留台工作、居留、退休保障、福利等，強化支持外國人才來台發展與長期定居。

國發會統計，2018年攬才專法上路以來，外國專業人才來台人數已由約3萬人，增至近8萬人。

國發會副主委詹方冠表示，近年台灣面臨人口結構快速轉變，少子化與高齡化對經濟與產業發展影響日益明顯。去年新生兒數跌破11萬人，加上產業朝AI、淨零等方向發展，企業對專業人才需求愈來愈迫切，使「人口與人才」成為當前最關鍵的國家課題之一。

詹方冠指出，攬才專法上路以來，在簽證、居留、工作與稅制等面向提供更友善制度，面對全球競逐人才環境，國發會過去一年多與各界密集溝通，將意見納入此次修法。

此次修法重點包括留台尋職更便利、擴大攬才觸角、開放高階人才配偶自由兼職、大幅縮短取得永久居留所需年限、強化工作及退休雙重保障、完善社福需求等六面向。

詹方冠表示，法制之外，住宿、交通、子女教育等生活服務同樣重要，國發會也透過專責辦公室，在台北、高雄等地提供協助，期盼打造讓國內外人才安心工作、安心生活的友善環境。

國發會人力發展處副處長鄭佳菁指出，此次修法放寬僑外生畢業後留台工作與工讀限制，在台灣副學士以上畢業僑外生，延期居留最長兩年。世界大學排名前1,500名外籍畢業生，從事專門技術性工作免兩年工作經驗，世界大學排名前200名的外籍畢業生，更可以直接向勞動部申請個人工作許可。

「家庭安頓」方面，開放外國特定及高級專業人才配偶可直接申請個人工作許可，降低來台發展的家庭成本，也縮短符合條件者取得永久居留的年限，只要符合特定條件，外國專業人才最短兩年，外國特定專業人才最短一年，就可申請永居，加速人才留台。

至於「長期留任」與「安心到老」，此次修法鬆綁社會保障，未取得永居者即可適用勞退新制，取得永居後可納入就業保險，並在居留滿一定年限後，銜接身障與長照服務，補齊過去外國人才在退休與照護面的制度缺口。