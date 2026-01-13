快訊

財政部最新稅收初步出爐！2025全年短徵505億元、達成率98.7％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部13日公布最新稅收統計。2025年全年實徵淨額3兆7,515億元、年減0.3％，年實徵淨額占全年預算數98.7％，較預算數短少505億元。示意圖／AI生成
財政部13日公布最新稅收統計。2025年全年實徵淨額3兆7,515億元、年減0.3％，年實徵淨額占全年預算數98.7％，較預算數短少505億元。但財政部強調，這初步統計數尚未加計將於15日前整理期間入帳的營所稅、綜所稅、營業稅、貨物稅等稅款

分析主要稅目別變動狀況，去年12月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅減少197億元、貨物稅減少43億元及綜合所得稅減少31億元較多；2025全年實徵淨額與上年比較，以營業稅減少267億元、土地增值稅減少209億元及貨物稅減少188億元較多，但綜所稅增加387億元及營所稅增加218億元。

綜合所得稅部分，去年12月實徵淨額381億元，較上年同月減少7.4％，主因尚未加計整理期間稅款，以及房市降溫，房地合一課徵所得稅減少所致；去年全年實徵淨額8,678億元，較上年增加4.7％，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。

營所稅去年12月實徵淨額141億元，較上年同月減12％，主因尚未加計整理期間稅款，以及2024年12月補徵稅款較多；去年實徵淨額1兆1,438億元，較上年增加1.9％，主因為結算申報自繳稅款及暫繳稅款俱增，惟申請延分期亦增，抵銷部分增幅。

去年全年實徵淨額達成預算目標者依序為遺產稅、贈與稅、印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅、證交稅、地價稅、契稅、牌照稅與綜所稅，其中證交稅、遺產稅、房屋稅、贈與稅高出預算數金額較多。

未達預算目標者有土增稅、貨物稅、特銷稅（奢侈稅）、營業稅、關稅、菸酒稅與營所稅，與預算數差距金額較大者分別為營所稅、營業稅、貨物稅及土增稅。

繼承找律師、會計師還是地政士？ 專家：這種才是對的人

長輩過世留下遺產，辦理繼承該找律師、會計師還是地政士？資深地政士說，遺產繼承最困難的遺產分配，能夠透過專業溝通中立協調，...

立院三讀修法啤酒花進口零關稅 財部估租稅增近億元

立法院會13日三讀「海關進口稅則部分稅則」修法，將麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅，以助攻國產啤酒品牌長期營運生存與發展、降...

協助本土釀酒業發展 立院三讀啤酒花免稅

為協助本土啤酒品發展，立法院今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則」部分條文，將烘製麥芽及啤酒花（霍布花）的稅率調整為免稅。...

使用牌照稅法修正 二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅

立法院會今三讀修正通過使用牌照稅法第7條條文修正案，針對免徵使用牌照稅規定，增訂身心障礙者二親等以內親屬所有、且車籍地與...

美對台關可能稅降至15% 機械業：等待已久匯率亦須關注

台灣工具機去年全年出口值創下2009年全球金融危機以來出口新低，媒體報導此時傳來美國對台關稅可能降至15%的消息。明天將...

