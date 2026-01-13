財政部最新稅收初步出爐！2025全年短徵505億元、達成率98.7％

財政部13日公布最新稅收統計。2025年全年實徵淨額3兆7,515億元、年減0.3％，年實徵淨額占全年預算數98.7％，較預算數短少505億元。但財政部強調，這初步統計數尚未加計將於15日前整理期間入帳的營所稅、綜所稅、營業稅、貨物稅等稅款。

分析主要稅目別變動狀況，去年12月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅減少197億元、貨物稅減少43億元及綜合所得稅減少31億元較多；2025全年實徵淨額與上年比較，以營業稅減少267億元、土地增值稅減少209億元及貨物稅減少188億元較多，但綜所稅增加387億元及營所稅增加218億元。

綜合所得稅部分，去年12月實徵淨額381億元，較上年同月減少7.4％，主因尚未加計整理期間稅款，以及房市降溫，房地合一課徵所得稅減少所致；去年全年實徵淨額8,678億元，較上年增加4.7％，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。

營所稅去年12月實徵淨額141億元，較上年同月減12％，主因尚未加計整理期間稅款，以及2024年12月補徵稅款較多；去年實徵淨額1兆1,438億元，較上年增加1.9％，主因為結算申報自繳稅款及暫繳稅款俱增，惟申請延分期亦增，抵銷部分增幅。

去年全年實徵淨額達成預算目標者依序為遺產稅、贈與稅、印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅、證交稅、地價稅、契稅、牌照稅與綜所稅，其中證交稅、遺產稅、房屋稅、贈與稅高出預算數金額較多。

未達預算目標者有土增稅、貨物稅、特銷稅（奢侈稅）、營業稅、關稅、菸酒稅與營所稅，與預算數差距金額較大者分別為營所稅、營業稅、貨物稅及土增稅。