立院三讀修法啤酒花進口零關稅 財部估租稅增近億元

立法院會13日三讀「海關進口稅則部分稅則」修法，將麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅，以助攻國產啤酒品牌長期營運生存與發展、降低啤酒生產成本。財政部評估，修法後將增加1億6,974萬元租稅收入，扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9,539萬元。

立委陳菁徽提案說明，近年來台灣啤酒產業受到中國大陸進口低價啤酒衝擊，市場競爭日益激烈，導致我國本土釀酒產業面臨嚴峻挑戰。進口啤酒低價策略大量輸入，對國內市場形成排擠效果，不利於在地品牌的生存與發展。

提案指出，考量我國麥芽、啤酒花等釀造原料高度仰賴進口，因此提案修法，將國內啤酒業所需之進口麥芽及啤酒花關稅從7.5%調整為免稅，期減輕本土釀酒產業之成本壓力，提升在地競爭力，扶植我國產業持續發展。

根據三讀條文修訂，把現行未烘製麥芽、烘製麥芽的關稅從7.5%調降為免稅，以及將「霍布花（蛇麻毬果），未經研磨或製粉或呈團粒狀者」、「霍布花（蛇麻毬果），已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」的關稅，從現行的15%、7.5%分別調降為免稅。

財政部日前以書面報告回應，我國啤酒主要釀造業者與其採購契約商，進口麥芽及啤酒花用於啤酒釀造者，占我國總進口量比率，分別為97%及86%，倘免除進口關稅，可降低國產啤酒生產成本，提高其競爭力及市場占有率，應有助其與進口啤酒競爭。

財政部國庫署評估，調降麥芽及啤酒花關稅將產生關稅稅收損失約7,435萬元，惟降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，促使啤酒需求增長，預估增加1億6,974萬元租稅收入（包括菸酒稅、營業稅及營利事業所得稅），扣除上開關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9,539萬元。

農業部書面報告則指出，鑒於大麥、啤酒花（蛇麻）相關製酒原物料以進口為主，國內無經濟規模栽培，是否調降麥芽、啤酒花、霍布花（啤酒花）萃取物等啤酒原物料的關稅稅率，尊重相關主管機關意見。