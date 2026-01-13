聽新聞
使用牌照稅法修正 二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅
立法院會今三讀修正通過使用牌照稅法第7條條文修正案，針對免徵使用牌照稅規定，增訂身心障礙者二親等以內親屬所有、且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，可適用免徵使用牌照稅。
立院財政委員會去年底併案審查使用牌照稅法第7條條文修正草案等案，與會立委及官員多數贊同修法方向，最終通過立委林思銘、賴士葆、吳秉叡、郭國文、李坤城所提再修正動議，調整第8款文字內容，且全案不須交黨團協商。
現行使用牌照稅法第7條第1項，關於交通工具免徵使用牌照稅的條文，其中第8款供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕駛執照者使用，且為該身心障礙者所有的車輛，每人以一輛為限；因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。
三讀通過條文，調整免徵使用牌照稅的規定，明訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。
