美對台關可能稅降至15% 機械業：等待已久匯率亦須關注

台灣工具機去年全年出口值創下2009年全球金融危機以來出口新低，媒體報導此時傳來美國對台關稅可能降至15%的消息。明天將接任台中市精密機械科技創新園區廠商協進會理事長的黃呈豐說，如果果真如此，對機械和工具機業者是一項好消息，可以拉近和日、韓業者的競爭起跑線。不過，匯率是另一重要的議題，期待政府亦能重視。

黃呈豐家族經營六星機械集團，是波音等國際航太市場重要的供應商，並為波音提供製造飛機控制系統、起落架等關鍵部位的高精度航空齒輪，是台灣少數能供應此高階領域的廠商。黃呈豐並是機械二代會（G2） 的創會長，對產業面熟悉。

他表示，美國對台關稅若能降至15%對機械業和工具機業者絕對是一個好消息，至於是否還要累加原本的基本關稅則還未確定。從政府說會有第二階段談判以來，同業們就引領企盼能有好結果，大家也等了4、5個月，若消息為真，對業者銷美產品的成本能夠降低，也有利於和日、韓的競爭。

但是，要能和日、韓站在同一起跑線，匯率亦是重要課題，在日、韓匯率優勢都比台灣強之下，台灣仍處於一個不利的競爭態勢下，因此呼籲政府對此要能協助業者，才能讓業者走出出口持續創新低的局面。

機械工業公會理事長莊大立說，自美國提高對台關稅後，機械業者和日、韓競爭處於劣勢，出口亦持續下滑，各家業者有不同的處境，也各自因應此一局面，有的朝半導體和機器人方面轉型，政府也提出貸款利息補賠等政策，對於受衝擊承受力較低的中小型規模業者有幫助，但仍要業者自己願意提出申請，因應變局。

機械工業同業公會公布去年12月工具機出口金額1.77億美元，與上年同期比較減少17.7%，其中對美國出口減少19.8%，對中國出口也減少21.4%，前兩大市場均同步大幅下滑。主要仍是受到市場需求動能不足與新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，去年全年出口值僅維持20億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低。

公會說，新台幣匯率較競爭對手國強勢，持續影響台灣機械產業出口競爭。觀察2021年起至今年1月9日之匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.2%，日幣貶值幅度卻高達53.2%，兩者相差達 42%，以往台灣設備售價較日本低2至3成的價差優勢完全消失。

另外，韓國累計貶幅也達34.1%，加上大陸出口低價搶單，台灣工具機在標準機型與泛用機型無法在價格上與日、韓與大陸等地之業者競爭，是目前造成工具機出口金額大幅減少的重要因素。