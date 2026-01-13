立院三讀「使用牌照稅法」修法 擴大照顧身障者

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院會13日三讀通過「使用牌照稅法」修法，第7條三讀條文修訂，二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，免徵使用牌照稅。此舉為擴大對於身心障礙者的照顧，減少民眾照護上的不便。

立委林思銘提案說明，無駕照的身心障礙者，其提供交通車輛協助照護之二親等以內親屬，未必同居住於一處或設於同一戶籍，故應僅就提供該身心障礙者使用之車輛數量，作免徵使用牌照稅之規定，而不應以該二親等以內親屬之居住地去做規定限制，造成民眾實際照護上之不便。

三讀條文修訂，因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

三讀條文指出，但汽缸總排氣量超過2,400立方公分、完全以電能為動力之達最大馬力超過262英制馬力（HP）或265.9公制馬力（PS）者，其免徵金額以2,400立方公分、262英制馬力（HP）或265.9公制馬力（PS）車輛之稅額為限，超過部分，不予免徵。

衛福部日前書面報告回應，有關這次修法，旨在擴大身心障礙者之實際家庭照顧者使用交通工具之權益，減輕其家庭照顧負擔，立意良善。但使用牌照稅法之主管機關為財政部，建議由財政部審慎評估，衛福部尊重立院審議結果。

財政部長莊翠雲日前表示，考量同居事實認定困難，恐產生徵納爭議，並造成身障者之親屬間競相申請免稅，易滋生租稅優惠浮濫情形。

莊翠雲提到，另徵詢地方政府意見，均表示恐產生形式同居或僅聲稱同居規避稅負情事，且現行供身障者使用車輛之免稅規定，已兼顧照顧身障者之需求，不宜擴大免稅範圍，以免增加地方稅稽徵機關同仁查核負荷及影響地方政府財源。

身障者

