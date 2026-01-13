協助本土釀酒業發展 立院三讀啤酒花免稅

為協助本土啤酒品發展，立法院今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則」部分條文，將烘製麥芽及啤酒花（霍布花）的稅率調整為免稅。財政部估計，關稅稅收損失約新台幣7435萬元，但促使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元租稅收入，扣除關稅稅損後，稅收淨效益為9539萬元。

現行製作啤酒的烘製麥芽的關稅稅率為7.5%、啤酒花的關稅稅率為15%及7.5%，朝野立委紛紛提案指出，中國低價啤酒進口台灣，導致我國本土釀酒產業遭受嚴峻挑戰，為鼓勵本土釀酒產業發展，將啤酒產業所需的麥芽與啤酒花調整為免稅，以減輕本土釀酒產業壓力。

根據財政部提出的書面報告指出，財政部國庫署完成稅式支出評估，調降麥芽及啤酒花關稅，將產生關稅稅收損失約新台幣7435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，促使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元租稅收入，而扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9539萬元。

農業部則指出，台灣氣候高溫潮濕，有鑒於大麥、啤酒花（蛇麻）相關製酒原物料以進口為主，國內無經濟規模栽培，對於是否調降麥芽、啤酒花、霍布花（啤酒花）萃取物等啤酒原物料的關稅稅率，尊重相關主管機關意見。