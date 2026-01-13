快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

協助本土釀酒業發展 立院三讀啤酒花免稅

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導

為協助本土啤酒品發展，立法院今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則」部分條文，將烘製麥芽及啤酒花（霍布花）的稅率調整為免稅。財政部估計，關稅稅收損失約新台幣7435萬元，但促使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元租稅收入，扣除關稅稅損後，稅收淨效益為9539萬元。

現行製作啤酒的烘製麥芽的關稅稅率為7.5%、啤酒花的關稅稅率為15%及7.5%，朝野立委紛紛提案指出，中國低價啤酒進口台灣，導致我國本土釀酒產業遭受嚴峻挑戰，為鼓勵本土釀酒產業發展，將啤酒產業所需的麥芽與啤酒花調整為免稅，以減輕本土釀酒產業壓力。

根據財政部提出的書面報告指出，財政部國庫署完成稅式支出評估，調降麥芽及啤酒花關稅，將產生關稅稅收損失約新台幣7435萬元，但降稅後可提升國產啤酒市場競爭力，促使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元租稅收入，而扣除關稅稅收損失後，最終稅收淨效益為9539萬元。

農業部則指出，台灣氣候高溫潮濕，有鑒於大麥、啤酒花（蛇麻）相關製酒原物料以進口為主，國內無經濟規模栽培，對於是否調降麥芽、啤酒花、霍布花（啤酒花）萃取物等啤酒原物料的關稅稅率，尊重相關主管機關意見。

稅收 稅率 財政

延伸閱讀

傳台積電加碼對美投資緩關稅15％ 經貿辦：台灣模式已有一定共識

外媒報導台美關稅將降為15% 楊瓊瓔喊話「政府要將正確訊息告訴民眾」

傳台美關稅15% 民進黨團酸：黃國昌在赴美飛機上用念力促成

美對中關稅恐加25%！ 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國家中招

相關新聞

繼承找律師、會計師還是地政士？ 專家：這種才是對的人

長輩過世留下遺產，辦理繼承該找律師、會計師還是地政士？資深地政士說，遺產繼承最困難的遺產分配，能夠透過專業溝通中立協調，...

協助本土釀酒業發展 立院三讀啤酒花免稅

為協助本土啤酒品發展，立法院今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則」部分條文，將烘製麥芽及啤酒花（霍布花）的稅率調整為免稅。...

使用牌照稅法修正 二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅

立法院會今三讀修正通過使用牌照稅法第7條條文修正案，針對免徵使用牌照稅規定，增訂身心障礙者二親等以內親屬所有、且車籍地與...

美對台關可能稅降至15% 機械業：等待已久匯率亦須關注

台灣工具機去年全年出口值創下2009年全球金融危機以來出口新低，媒體報導此時傳來美國對台關稅可能降至15%的消息。明天將...

考試院：停砍年金無追溯條款

總統府已公布停砍年金法案，退休金所得替代率回到2023年水準。考試院秘書長劉建忻昨（12）日表示，該法案是在2025年1...

領取退休金 課稅三樣態

財政部高雄國稅局表示，領取退休金是否要課稅，會依據領取方式而有不同，分為三種情況，包含一次領取、分期領取、兼領一次及分期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。