繼承找律師、會計師還是地政士？ 專家：這種才是對的人

長輩過世留下遺產，辦理繼承該找律師、會計師還是地政士？資深地政士說，遺產繼承最困難的遺產分配，能夠透過專業溝通中立協調，降低衝突、避免家族對簿公堂，節省成本的人，就是最適合的人。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在表示，近期有一典型案例，一位民眾父親很喜歡買地，新竹以北都是獵地範圍，買了之後就和建商合建，並由他幫忙辦理建物第一登記，他因此成了民眾父親的專屬代書。

10年前民眾父親往生，有配偶及3名兒子，因為過去都由他辦理建物登記，家屬也找他協助辦理遺產稅申報，但繼承人之間意見不合，繼承登記因此未能完成。

前年母親也過世，2位哥哥希望完成遺產繼承，就和弟弟相約，一起到事務所委託他辦理，但弟弟卻未到場，另外找律師。2位哥哥覺得弟弟是要打官司，於是也共同委託一位律師。

鄭文在說，兩派律師火力充足，訟訴一觸即發。由於老爸是20年老客戶，眼見兄弟衝突升高，就要對簿公堂，他百般不捨，心想如果透過訴訟，光是訴訟裁判費用要好幾百萬，更惶論律師費。

由於兩位哥哥希望他能從中協助，於是他和小弟連絡，小弟一開始叫他找律師就好，幾經耐心說明協調，最後終於說服小弟，先把遺產稅申報完成再說。

透過遺產稅申報的互動，包括遺產中免稅、不課徵，以及及遺產稅抵繳遺產稅等資料的申請及會勘，小弟覺得一切公平公正，最後放心委託，經過國稅局冗長審查，終於遺產稅單核發了，應納遺產稅數千萬元。三兄弟則是各以1/3比例繳納遺產稅，所有的不動產也是各以1/3辦理持分共有。

鄭文在表示，繼承案件可以找律師、會計師或是地政士辦理，沒有標準答案，不過，遺產分配往往成為家族衝突的導火線，找到能夠能專業溝通，中立協調的人，才能讓繼承順利完成，減輕財產繼承負擔及費用。