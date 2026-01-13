快訊

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

今年1號颱風「洛鞍」可能生成 賈新興曝最新路徑、對台影響

賴瑞隆初選勝出！將代表民進黨參選2026高雄市長

繼承找律師、會計師還是地政士？ 專家：這種才是對的人

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

長輩過世留下遺產，辦理繼承該找律師、會計師還是地政士？資深地政士說，遺產繼承最困難的遺產分配，能夠透過專業溝通中立協調，降低衝突、避免家族對簿公堂，節省成本的人，就是最適合的人。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在表示，近期有一典型案例，一位民眾父親很喜歡買地，新竹以北都是獵地範圍，買了之後就和建商合建，並由他幫忙辦理建物第一登記，他因此成了民眾父親的專屬代書。

10年前民眾父親往生，有配偶及3名兒子，因為過去都由他辦理建物登記，家屬也找他協助辦理遺產稅申報，但繼承人之間意見不合，繼承登記因此未能完成。

前年母親也過世，2位哥哥希望完成遺產繼承，就和弟弟相約，一起到事務所委託他辦理，但弟弟卻未到場，另外找律師。2位哥哥覺得弟弟是要打官司，於是也共同委託一位律師。

鄭文在說，兩派律師火力充足，訟訴一觸即發。由於老爸是20年老客戶，眼見兄弟衝突升高，就要對簿公堂，他百般不捨，心想如果透過訴訟，光是訴訟裁判費用要好幾百萬，更惶論律師費。

由於兩位哥哥希望他能從中協助，於是他和小弟連絡，小弟一開始叫他找律師就好，幾經耐心說明協調，最後終於說服小弟，先把遺產稅申報完成再說。

透過遺產稅申報的互動，包括遺產中免稅、不課徵，以及及遺產稅抵繳遺產稅等資料的申請及會勘，小弟覺得一切公平公正，最後放心委託，經過國稅局冗長審查，終於遺產稅單核發了，應納遺產稅數千萬元。三兄弟則是各以1/3比例繳納遺產稅，所有的不動產也是各以1/3辦理持分共有。

鄭文在表示，繼承案件可以找律師、會計師或是地政士辦理，沒有標準答案，不過，遺產分配往往成為家族衝突的導火線，找到能夠能專業溝通，中立協調的人，才能讓繼承順利完成，減輕財產繼承負擔及費用。

遺產稅 免稅 建商

延伸閱讀

水龍頭陳年水垢太頑強？清潔專家揭一種常見飲料可輕鬆去除

別再美輪明宏！尾牙想抽中大獎 易經專家曝3招：桌布換這張

減脂期如何準備大份量低卡餐？專家推9種「吃多也不太會胖」的食物

新居驚見大量蟑螂！港男嚇壞 除蟲專家揭品種並教這樣對付

相關新聞

考試院：停砍年金無追溯條款

總統府已公布停砍年金法案，退休金所得替代率回到2023年水準。考試院秘書長劉建忻昨（12）日表示，該法案是在2025年1...

領取退休金 課稅三樣態

財政部高雄國稅局表示，領取退休金是否要課稅，會依據領取方式而有不同，分為三種情況，包含一次領取、分期領取、兼領一次及分期...

自地自建屋出售 享優稅

財政部高雄國稅局表示，個人自地自建，從土地取得日起算五年內完成並銷售該房屋、土地，依所得稅法規定，可適用優惠稅率20％，...

稅務訴願 先繳三分之一款項

納稅人不服稅捐處分，可尋求復查、訴願等救濟方式。若復查決定後，納稅人提起訴願，應先繳納復查決定的三分之一稅額作為擔保，以...

獸醫兼營寵物旅館 要稅

財政部台北國稅局表示，獸醫診所若同時經營寵物旅館服務且取得收入，這部分不屬於執行業務者提供的專業性勞務，應依規定辦理稅籍...

提前掌握政策方向 2026年八大稅務及法制趨勢一次看

邁入2026年，安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所12日盤點八大關鍵趨勢，協助企業提前掌握政策方向，做好因應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。