考試院：停砍年金無追溯條款

總統府已公布停砍年金法案，退休金所得替代率回到2023年水準。考試院秘書長劉建忻昨（12）日表示，該法案是在2025年12月28日生效，因無追溯生效條文，因此生效日之後適用退休金維持2023年水準，生效日前退休金則依舊法。

在野聯手通過停砍年金法案，總統府亦已於2025年12月26日公布，究竟是否要執行，或如何執行，朝野仍在法律條文攻防中。考試院一方面已向憲法法庭提出釋憲及暫時處分聲請。二方面，新修正規定並未指明生效日期，也無追溯條款，考試院依「中央法規標準法」以公布日起算至第三日為「生效日」，生效日之後公教人員退休金才適用新法。

劉建忻、銓敘部長施能傑昨日赴立法院司法及法制委員會專題報告「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案之具體執行措施」並備詢。

國民黨立委翁曉玲質詢，公務人員退休資遣撫卹法已修法通過，為何2024年、2025年已退休公教人員仍被扣退休金？為何不返還？劉建忻表示，關鍵在生效日，生效日之前適用舊法，生效日之後適用新法。

劉建忻表示，因退休金計算系統須重新修正，約須半年時間，之後才會發出審定函。他表示，系統修訂需要半年，是參考2018年的年改等經驗，並給予同仁合理執行期間，絕非故意拖延。

他表示，退撫法第37條、第38 條及第67條修正條文，將使退撫基金提前用罄，考試院難以順遂推行使基金永續之憲定職掌，因此已向憲法法庭提出釋憲及暫時處分之聲請。他表示，聲請釋憲與退休金系統修正及重新審定，是兩件事，並同時進行，最後依釋憲結果執行。

翁曉玲批評，考試院採取「生效日之前退休金計算適用舊法，生效日之後適用新法」是曲解立法原意，劉建忻表示，通過修正案未訂追溯日期，若要將2024年、2025年退休公教人員納入適用，應在條文中表達。