提前掌握政策方向 2026年八大稅務及法制趨勢一次看

邁入2026年，安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所12日盤點八大關鍵趨勢，協助企業提前掌握政策方向，做好因應布局。

首先，加密貨幣資訊納入全球資訊交換，稅務透明度再升級。安永稅務服務部營運長林志翔指出，隨著OECD啟動《加密資產申報框架》（CARF），並同步修訂CRS 2.0，全球稅務資訊交換進入新階段，擴大涵蓋範圍以防堵透過虛擬或數位資產進行跨境逃稅。

另外，針對加密貨幣交易所得是否應課稅及如何課徵？林志翔提醒，目前財政部已在研議加密貨幣課稅規定，實務上涉及加密貨幣交易入出金時點、交易平臺所在地、資產性質等因素，待未來財政部進一步解釋方向，將直接影響個人與企業稅負規劃。

第二，全球最低稅負制，企業留意重複課稅。安永國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師林宜賢指出，現行CFC制度對認列在低稅負國家或地區公司的境外投資收益提前課稅，且海外股利所得國外稅額扣抵機制無法進行多層次扣抵，恐在引進OECD全球最低稅負制（GMT）後，對跨國企業造成嚴重重複課稅。

台灣導入GMT前，建議應全面檢視營所稅、外國稅額扣抵、所得基本稅額（最低稅負）、未分配盈餘稅及CFC等制度，審慎評估是否僅引進國際避免重複課稅機制。而美國、中國大陸與印度政府對於GMT發展，對於我國跨國企業亦具重要參考價值。

第三，川普2.0關稅政策，台商供應鏈韌性成關鍵。安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君建議台商應重新檢視供應鏈布局，評估是否適用首次銷售原則(First Sale)、原產地解釋令申請及關稅減免措施，以降低進口關稅衝擊；同時可善用AI與系統工具，提升關務管理效率與合規彈性。

第四，關稅政策牽動移轉訂價，集團風險配置須同步調整。隨各國政府透過關稅政策積極介入市場，移轉訂價不再只是稅務議題，更成為地緣政治與產業政策重要管理課題。安永移轉訂價服務執業會計師林志仁指出，進行移轉訂價報告編製時，須注意受測企業與可比獨立企業之交易條件是否一致的問題，特別是在美國關稅政策變化的2025年。

第五，產業控股公司修法，安永公司稅務依規及諮詢服務執業會計師葉柏良指出，修法將有助企業籌組產業控股公司，不過，企業是否能順利享有租稅優惠，關鍵仍在於適用條件、申請時程及子法規細節的掌握。

第六，攬才專法修正上路，安永人力資本諮詢服務執業會計師林鈺芳指出，2026 年起，僑外生留台工作，外國優秀大學畢業生來台就業將更加便利，外國人才申請永久居留的條件也加以放寬。此外，財政部將修正外國特定專業人才減免所得稅辦法，對於租稅優惠申請訂立更明確規範。

第七，外國專業人才延攬及僱用法同時放寬外國人才適用勞退新制與就業保險範圍，希望透過提高社會保障，增加外國人才來台留台誘因。安永薪資委外服務執業會計師溫珮絃表示，自2026年1月1日起，外國專業人才即使沒有永久居留證也納入勞退新制保障。2026年1月1日以後到職者，將直接適用新制退休金，但雇主成本也因此增加，僱用外籍員工每人每年最高須提繳退休金10萬餘元；若1月1日前已在職，雇主需要請外籍員工選擇新制退休金或沿用舊制退休金。

第八，婚前協議與職場霸凌修法，企業與個人法律風險升高。民法已對裁判離婚要件予以放寬，預先訂立財產分配之婚前協議，有助安排以及緩和離婚所帶來之財產分配影響；另職安法將職場霸凌各項規定納入規範。安永圓方國際法律事務所合夥律師闕光威提醒，個人可透過婚前協議預先規劃，管理未來可能的財產與家事糾紛風險；企業也應建立清楚的職場霸凌防治體系。