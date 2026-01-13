領取退休金 課稅三樣態

財政部高雄國稅局表示，領取退休金是否要課稅，會依據領取方式而有不同，分為三種情況，包含一次領取、分期領取、兼領一次及分期退職所得；國稅局也提醒，企業給付退休金除辦理扣繳，隔年元月底前記得要申報扣繳憑單。

《所得稅法》規定，退職所得是指個人領取的退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、非屬保險給付的養老金及依《勞工退休金條例》規定辦理年金保險的保險給付等所得。依規定，退職所得的定額免稅金額，每遇消費者物價指數（CPI）上漲累計達逾3％時，會依上漲程度調漲。

以2025年適用標準（2026年5月報稅）來看，三種計算方式包括：第一，一次領取退職所得，領取總額在「19.8萬元乘以退職服務年資」以下者，所得額為0；領取總額在「逾19.8萬元乘以年資、未達39.8萬元乘以年資」部分，以半數為所得額；領取總額逾「39.8萬元乘以年資」部分，則以全數為所得額。

第二種，採分期領取退職所得，以全年領取總額，減除85.9萬元後餘額為所得額；第三，兼領一次退職所得及分期退職所得者，應依領取一次及分期退職所得比率，分別計算可減除金額。

例如，王先生（化名）2025年1月1日退休並領取退休金，服務年資20年。

若一次領800萬元，以前述規定計算，免稅金額為596萬元，退職所得為204萬元，扣繳率6％、扣繳稅款為12.24萬元；分期領每月10萬元、全年120萬元，免稅金額85.9萬元、退職所得34.1萬元、扣繳稅款為2萬460元；若為一次領一半（400萬元）、其餘分期每月領5萬元，免稅金額為340萬9,500元、退職所得為119萬500元、扣繳稅款為71,430元。

至於2026年適用標準（2027年5月申報），財政部於去年底公告。一次領取退職所得者，領取總額在20.6萬元乘以退職服務年資之金額以下，所得額為0；逾20.6萬元乘以退職服務年資之金額，未達41.4萬元乘以退職服務年資之金額部分，以其半數為所得額；逾41.4萬元乘以退職服務年資之金額部分，全數為所得額。分期領取退職所得者，以2026年全年領取總額，減除89.4萬元後之餘額為所得額。