獸醫兼營寵物旅館 要稅
財政部台北國稅局表示，獸醫診所若同時經營寵物旅館服務且取得收入，這部分不屬於執行業務者提供的專業性勞務，應依規定辦理稅籍登記並報繳營業稅。
台北國稅局說明，獸醫師提供專業性勞務，例如動物診療行為、動物因病留院，都屬於執行業務，不屬於營業稅課稅範圍，但在診療行為外，若獸醫診所運用閒置空間同時經營寵物旅館，就屬於銷售勞務，應依營業稅法規定，辦理稅籍登記並報繳營業稅。例如，日前獸醫師陳先生（化名）經營獸醫診所附設寵物旅館，自2024年1月營業，每月銷售額逾40萬元，但未辦理稅籍登記，2024年漏未開立統一發票及漏報銷售額逾500萬元，除通知陳先生針對其經營的寵物旅館補辦稅籍登記，並補徵營業稅外，另依營業稅法與稅捐稽徵法規定，擇一從重處罰。
