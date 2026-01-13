自地自建屋出售 享優稅

財政部高雄國稅局表示，個人自地自建，從土地取得日起算五年內完成並銷售該房屋、土地，依所得稅法規定，可適用優惠稅率20％，但僅限於自行興建的房屋及其坐落基地，不能打包其他名下土地一併適用優惠。

房地合一稅稅率最高達45％，但針對個人自地自建，稅率可以20％計算，享較低稅率，但國稅局強調，必須符合條件。近期就有民眾將持有適用房地合一稅制的自地自建房屋，連同其他名下數筆土地一併出售，在申報房地合一稅時，所有移轉房地依較低稅率20％申報繳稅，遭國稅局查獲並補稅。

例如，陳先生（化名）在2023年10月各以500萬元，購入A、B地號共兩筆土地，共1,000萬元，2024年6月興建C房屋、同年12月取得使用執照，建築成本500萬元，等2025年6月出售A、B兩筆土地及C房屋，買賣總價2,250萬元（含B地價額750萬元）。陳先生在申報房地合一稅時，申報成交價額2,250萬元、取得成本1,500萬元、必要費用90萬元及可減除移轉費用30萬元，課稅所得額630萬元，依照稅率20％計算繳納稅額126萬元。

但國稅局查核時，發現C房屋所坐落基地為A土地，僅A土地及C房屋符合上述規定適用稅率20％，國稅局重算屬B土地課稅所得額為210萬元，持有期間自2023年10月至2025年6月，未逾兩年，適用稅率為45％，核定補稅52.5萬元。高雄國稅局提醒，民眾將數筆土地併同自地自建房地出售時，應確認其各房地是否符合上述情形，依正確適用稅率繳稅，以免遭稽徵機關核定補稅。