稅務訴願 先繳三分之一款項

納稅人不服稅捐處分，可尋求復查、訴願等救濟方式。若復查決定後，納稅人提起訴願，應先繳納復查決定的三分之一稅額作為擔保，以免遭強制執行。

財政部台北國稅局表示，走到行政執行署強制執行時，納稅人可選擇自行繳納三分之一稅款，國稅局應受理，並在納稅人繳納這筆款項後撤回執行。但若用來繳稅款項，是因強制執行所獲償，就不屬於「自行繳納」，因不符要件，納稅人不得要求國稅局撤回執行。

例如，陳先生（化名）繼承父親遺產，經國稅局核定遺產稅應納稅額90萬元，陳先生對核定稅額不服，申請復查未獲變更，雖依法提起訴願，但未依規定繳納應納稅額之三分之一（即30萬元），國稅局因此依法移送法務部行政執行署執行。陳先生為避免繼承財產遭強制執行，要求繳納復查決定應納稅額之三分之一，國稅局應同意陳先生自行繳納，並等陳先生繳納後撤回執行；但稅額三分之一若正好是執行分署強制執行所獲償，將不得要求國稅局撤回執行。