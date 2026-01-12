新增值稅法實施條例解析

大陸國務院於2025年12月25日公佈《增值稅法實施條例》，並自2026年1月1日起施行，作為《增值稅法》的配套法規，此次的《條例》細化了徵管規則，也明確執行標準。

一、進項稅額抵扣規則調整

1、貸款服務相關進項仍不得抵扣

儘管之前《增值稅法》刪除了貸款服務不得抵扣進項稅額的規定，但《條例》卻明確企業購進貸款服務，以及與該貸款直接相關的投融資顧問費、手續費、諮詢費等對應的進項稅額，仍不得抵扣，但《條例》有提及後續將結合政策執行效果開展評估，未來政策仍保有調整空間。

2、混合用途長期資產設500萬元門檻

對同時用於應稅交易和免稅等交易的混合用途長期資產，《條例》引入差異化規則：

（1）單項原值≤人民幣500萬元，可全額一次性抵扣進項稅額；

（2）單項原值>人民幣500萬元，購進時先全額抵扣，後續使用期間若用於混合用途，需按資產折舊或攤銷年限，逐年計算並轉出不得抵扣金額，具體操作辦法有待後續制定。

台商需動態跟蹤資產實際用途，在變更時及時轉出，避免後續被追繳稅款及滯納金。

二、混合銷售按交易實質計稅

此次《條例》還摒棄了以往按企業主業判定混合銷售適用稅率的做法，轉而以單筆交易的商業實質為核心判斷標準。具體來說，若一項交易包含多個應稅行為，且存在明顯主附關係，也就是主要業務體現交易的實質和目的，附屬業務僅為必要補充，且以主要業務發生為前提，例如銷售設備並提供安裝服務，而客戶主要目的是取得設備，那整筆交易就統一適用主要業務的稅率。

若附屬業務可獨立存在、不具備依附性，則不構成混合銷售，應按兼營處理：分別核算不同稅率對應的銷售額；未分別核算則從高適用稅率，所以台商在新簽合同時，應注意體現交易目的與主次關係，避免被拆分適用高稅率的風險。

三、出口退稅恢復申報期限

雖然財政部、稅務總局曾在2020年公告第2號規定，企業可在規定期限外，在收齊退（免）稅憑證及相關電子信息後進行出口退（免）稅申報，但此次《條例》重新明確：出口退（免）稅業務應在規定期限內完成申報；逾期未申報則視同內銷繳稅，至於具體申報期限則未在本次《條例》中明確，有待後續文件確定。

四、境內消費判定標準明確

《條例》規定境外單位或個人向境內銷售服務、無形資產，除在境外現場消費的服務（如境外旅遊、會展等）外，其他均視為境內消費；若與境內貨物、不動產、自然資源直接相關，也屬於在境內消費，因此即便是完全在境外提供的跨境法律諮詢、ERP諮詢等服務，今後也需由境內購買方代扣代繳增值稅。

五、不得抵扣進項稅額實行年度匯總清算

針對無法準確劃分用於免稅、簡易計稅或非應稅項目的進項稅額（不含固定資產），此前企業僅需按月計算轉出。此次《條例》明確，企業除應按銷售額或收入占比逐期計算當期不得抵扣金額外，還須在次年1月的納稅申報期內進行全年匯總清算。這一調整可解決月度數據不均衡導致的不得抵扣進項稅額計算偏差，提升計稅準確性。

