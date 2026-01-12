農地賣建商 要課土增稅
有民眾會將閒置農地賣給建設公司，台中市地方稅務局提醒，若農地未作農業使用或移轉給非自然人（包括公司）等兩種情形，農地移轉就要課徵土增稅。
台中市稅務局表示，日前有民眾向稅務局詢問，因家族長輩遺留下的農地已閒置多年，想趁著有建設公司收購機會，將農地賣出，但因初步計算土增稅就要20多萬元，向稅務局詢問，是否能適用農地免稅？
稅務局解釋，依規定，作農業使用的農業用地，在移轉給自然人時，可申請不課徵土增稅。但如果農地未作農業使用，且移轉給非自然人等兩種情形，就要課徵土增稅，而這裡的非自然仍還包括一般公司，或是法人團體。
稅務局強調，地主申報移轉作農業使用農業用地給自然人，並申請不課徵土增稅時，須出具土地所在地鄉鎮市區公所核發「農業用地作農業使用證明書」審查。
