企業未分配盈餘投資退稅有條件 實質投資支出達100萬可列減項

企業將未分配盈餘用於實質投資可享租稅優惠。財政部南區國稅局提醒，企業若在完成申報當年度未分配盈餘後，才完成實質投資，應在完成最後一筆投資之日起「一年內」，向國稅局申請重新計算未分配盈餘，並辦理退稅，以免因逾期而錯失租稅優惠。

為鼓勵企業以盈餘從事實質投資，提升生產技術，依《產業創新條例》規定，公司因經營本業或附屬業務所需，於盈餘發生年度次年起三年內，以該盈餘興建或購置供自行生產或營業用建築物、軟硬體設備或技術，且實際支出金額合計數達100萬元，可將該投資金額列為未分配盈餘減項。

南區國稅局解釋，公司若在完成當年度未分配盈餘申報後，才完成實質投資，應依產創條例規定，在完成投資之日起一年內，填具更正後當年度未分配盈餘申報書及適用產創條例規定「未分配盈餘實質投資明細表」，檢附證明文件，向所在地國稅局申請重新計算該年度未分配盈餘，退還溢繳稅款。

舉例來說，甲公司2023年未分配盈餘為500萬元，並以該年度的未分配盈餘，投資購置供自行生產用機器設備一台，2024年5月1日先預付訂金100萬元，因甲公司於2025年6月申報2023年未分配盈餘時，該設備尚未完成投資，因此在計算2023年未分配盈餘時，還不能減除預付設備款。因此，當時計算未分配盈餘加徵營所稅（稅率5％）共25萬元，甲公司必須先如期繳納。

甲公司設備最終在2025年9月1日交貨，並於同日支付餘款200萬元，則甲公司應在完成投資之日起一年內，也就是2026年8月31日前，檢附證明文件向稅捐稽徵機關申請更正2023年未分配盈餘申報。甲公司可增列減除該筆實質投資300萬元（訂金加尾款），重計2023年未分配盈餘應加徵所得稅額僅10萬元，先前已繳25萬，可申請退稅15萬元。若遲至2026年12月申請更正，將因逾期無法增列該筆實質投資金額，也無法退還溢繳稅款。