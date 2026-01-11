快訊

去年稅收估短徵300億 財長：不代表財政惡化

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部13日將公布2025年12月與全年稅收統計，在美國對等關稅政策與房市轉冷的影響下，財政部初步預估全年會低於預算數300至500億元；也就是，2025年稅收達標無望。 聯合報系資料照
財政部13日將公布2025年12月與全年稅收統計，在美國對等關稅政策與房市轉冷的影響下，財政部初步預估全年會低於預算數300至500億元；也就是，2025年稅收達標無望。

財政部長莊翠雲多次對外強調，2025年稅收可能短徵，但不代表財政惡化，實際上稅收是成長，且實徵與預算只差1％至2％，且2025年經濟成長7.37％，有些稅收（如所得稅）會在今年反映。

財政部上月公布11月總稅收2,929億元，年增6.1％，累計1至11月實徵淨額3兆5,813億元、年增0.3％，但占全年預算數94.2％，差距尚有2,206億元。

2025年11月主要稅目稅收
財政部表示，創歷年單月新高的稅目為營業稅；而創歷年同月新高的稅目包括營所稅、綜所稅、證交稅、營業稅、印花稅以及總稅收共六項；前11月稅收創同期新高稅目，則包括營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、總稅收以及營利事業房地合一稅。

去年稅收恐無法達標，財政部官員解釋，目前採用近三年12月稅收高低標水準，用區間方式去匡列今年的全年稅收，目前初步預估2025年稅收會低於全年預算數約300至500億元；中央部分，大約會低400到600億元；地方目前也是微減；中央特種基金則是會增加。

分析各稅目，財政部官員表示，目前有七個稅目已經提前達成全年預算目標，包括遺產稅、贈與稅、 印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅及牌照稅。

證交稅目前只差78億元，以過去幾月每月超過300億元的水準來看，達標應該是不會有問題；契稅與綜所稅目前的差距也比較小，也有希望可以達標。

至於其他稅目可能就還要再觀察，例如土增稅、貨物稅、關稅，受到房市與進口車市影響，確定會減少；營所稅去年自繳稅款、暫繳其實都是增加的，但受到稅款延分期繳納、退稅案件增加，都會影響到稅收。

