商家停業 有條件變更房屋稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

屏東縣政府財稅局表示，商家如已向國稅局辦理停業、註銷或遷出登記，現場應整理、恢復成可供住家使用，才可申請變更為住家用稅率課稅，若現場仍有營業使用跡象，仍應依營業用稅率課徵房屋稅

有商家開業經營後，並未前往國稅局辦理營業登記，以為只要沒有營業稅籍，就可繼續以住家用稅率課徵房屋稅。屏東縣財稅局解釋，房屋稅主要以建物實際使用情形認定稅率，不以國稅局營業稅籍資料為限，若實際建物面積已營業使用，不論國稅局營業稅籍資料如何，皆應以營業用稅率課徵房屋稅。

舉例來說，陳先生（化名）透天厝住家一樓經營早餐店，因為生意不佳而停業，但遲未整理店面內的生財器具，現場仍擺放營業使用之貨架、機器等，因此遭拒絕變更為自住稅率，將依照非住家非營業用稅率（多數為2％）課徵房屋稅。

