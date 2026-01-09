快訊

借用車牌 最高罰兩倍稅額

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

不少縣市開始利用多元科技設備及跨機關資料整合，查緝違規車輛。嘉義市財政稅務局表示，車主自身車輛可能因扣牌或其他因素，無法繼續使用相符車牌，部分投機車主會違規使用他人牌照，若經查獲，將處以應納牌照稅額二倍罰鍰。

嘉義市稅務局表示，「移用牌照」指的是將他車牌照懸掛於自身車輛，或將牌照借給其他車輛使用，屬違反使用牌照稅法規定，一經查獲，不論車輛是否已繳納使用牌照稅或免稅車，也不論移用號牌車輛或被移用號牌車輛是否屬同一車主所有，各該車輛最高將裁處應納稅額二倍之罰鍰，屬裁罰較重的違規行為。

以嘉義市為例，經統計使用牌照稅違章樣態發現，2025年查獲移用他車牌照違牌案件有110多件，較前一年增加2.9倍，更較2022年增加4.6倍。

稅務局提醒納稅人，若車輛逾期未完稅、遭註銷或吊扣牌照，不可貿然違法使用道路，一旦違規查獲，除應補稅外，也將處罰鍰。

借用車牌 最高罰兩倍稅額

不少縣市開始利用多元科技設備及跨機關資料整合，查緝違規車輛。嘉義市財政稅務局表示，車主自身車輛可能因扣牌或其他因素，無法...

