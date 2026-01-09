房東收租三樣態 報稅有別

房東向房客收取費用，到底哪些需要報稅？財政部台北國稅局表示，可區分為三種樣態，包含租金、違約金、損害賠償。財政部不定期查核房東申報情況，國稅局提醒，房東取得所得應依規定報稅，以免遭補稅加罰。

房東與房客之間，除了租屋合約上面所約定每月租金之外，還會有不同的衍生費用。台北國稅局表示，房東出租房屋所取得的租金收入，應申報為「租賃所得」，另外，如果是額外約定租用其他家電，只要是在租賃契約上載明相關租金，同樣是屬於租賃所得。

若違反房東與房客所簽訂的契約，產生違約金，即屬於「其他所得」。舉例來說，隨著學生進入寒假，租屋換約旺季來臨，房東若因房客提前退租，而沒收押金，就屬其他所得；或是違反生活公約可能衍生罰款，例如室內吸菸需按次賠償500元，也要納入其他所得，都要記得在取得年度合併當年度各類所得，辦理個人綜所稅結算申報。

至於退租點交時，因屋況受損而必須以扣抵押金支付相關賠償費用，國稅局表示，因為房東有實際受損，所以這部分，房東可檢附相關單據證明費用流向，屬於損害賠償性質，不算所得，因此免報稅。

但如果是房東因此收取懲罰性費用，不屬於損害賠償，就仍應納入其他所得。

舉例來說，高先生（化名）在2024年元月與房客余小姐（化名）簽訂為期兩年的租賃契約，每月租金3萬元，高先生並依約向余小姐收取一個月押金3萬元，但余小姐2024年12月就因相中其他房屋而決定提前解約，高先生依約向余小姐收取一個月租金金額的違約金，並以押金扣抵。

國稅局稽查發現，高先生辦理2024年綜所稅結算申報時，漏未申報這筆所得，除核定補徵所漏稅額外，並依所得稅法規定，依所漏稅額處二倍以下罰鍰。

租屋市場進入換約旺季，但也出現不少房客因提前退租而遭沒收押金。國稅局提醒，房東如有各類所得漏未申報，應在未經檢舉、未經調查前向國稅局補報、補繳所漏稅款，可依稅捐稽徵法規定，加計利息免予處罰。