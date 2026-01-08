快訊

新北「地籍X稅籍異動即時通」服務 防詐資訊一次到位

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市地政局攜手稅捐處整合跨機關資訊，於全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」。圖／新北市地政局提供
新北市地政局攜手稅捐處整合跨機關資訊，於全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」。圖／新北市地政局提供

為強化不動產防詐並提升便民服務，新北市地政局攜手稅捐處整合跨機關資訊，於全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，民眾可就近至各地政事務所或稅捐分處，一次申請地籍與稅籍兩項異動即時通服務，即時掌握名下不動產與相關稅籍異動情形，建構更完整的不動產防詐防護網。

新北市地政局長汪禮國表示，市府於去年11月先在新莊、中和地政事務所及稅捐分處試辦一站式服務，獲得民眾正面回饋，不僅整合地籍與稅籍資源，也省去民眾往返不同機關申辦的不便，對防範不動產詐騙具有實質助益。今年起擴大至全市各地政事務所與稅捐分處全面實施，進一步提升服務可近性。

汪禮國指出，不動產詐騙案件金額往往動輒上千萬元，對家庭衝擊遠高於一般詐騙案件，地政局除從制度面整合跨機關資源，也同步加強防詐宣導力道。繼日前與玉山銀行合作，在全國ATM推播「地籍異動即時通」防詐宣導影片後，近期再擴大與板信商業銀行合作，於板信全台ATM播放宣導影片，並攜手新北市各區農會共同推動防詐宣導，透過民眾最常接觸的金融通路，提高防詐資訊觸及率。

他表示，透過全面推動「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，並結合銀行及農會的宣導合作，期盼讓更多市民認識並申辦異動即時通服務，形成制度與宣導並進的防詐雙重防線。

地政局地籍科長王珮榕提醒，民眾申辦異動即時通服務時，可設定本人及一位信任親友的電話或電子郵件，當名下不動產辦理登記「收件」或「異動完成」時，系統即會同步通知，有助於即時察覺異常、阻斷詐騙。相關服務申請流程簡便且全程免費，呼籲市民踴躍申辦，共同守護不動產資產安全。

新北市地政局攜手稅捐處整合跨機關資訊，於全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」。圖／新北市地政局提供
新北市地政局攜手稅捐處整合跨機關資訊，於全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」。圖／新北市地政局提供
新北市地政局攜手稅捐處整合跨機關資訊，於全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」。圖／新北市地政局提供
新北市地政局攜手稅捐處整合跨機關資訊，於全市推辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」。圖／新北市地政局提供

