元月營業稅 2月23日前申報
財政部昨（7）日表示，因應農曆春節假期，按月申報營業稅的營業人申報今年元月銷售額、應納或溢付營業稅額期限，展延至今年2月23日。
財政部說明，按月申報營業稅之營業人，依營業稅法規定申報今年元月銷售額、應納或溢付營業稅額截止日原為2月15日；但今年2月14日至22日適逢農曆春節連續假期，依《行政程序法》規定，申報期限應展延至2月23日。
考量今年農曆春節期間較長，財政部指出，營業稅網際網路申報繳稅系統受理申報截止日，也配合順延至今年2月25日24時；同時為方便營業人申報，系統在新春期間仍照常提供服務，營業人可上傳申報資料，也可線上繳納營業稅。
財政部提醒，營業人如未於2月23日前申報並繳納營業稅額者，將視為逾期申報及繳納案件，依《營業稅法》與《稅捐稽徵法》規定，自2月26日起將依照應納稅額加徵滯報金或怠報金，並自2月27日起依滯納稅額加徵滯納金或利息，提醒營業人注意於申報時限內完成申報繳納事宜。
