政府立案幼兒園 免印花稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

不少幼兒園會困惑到底是否應該要繳納印花稅，屏東縣政府財稅局解釋，經政府機關核准立案的各公私立托兒所、幼稚園，可比照公私立學校，免貼用印花稅票。

另經營才藝班、補習班、安親班收取費用所開收據，若未具有政府機關或學校性質，依法仍應繳納印花稅。

財稅局表示，經政府機關核准立案的各公私立托兒所、幼稚園，處理公款所書立的憑證，比照公私立學校處理公款所發憑證，依印花稅法規定，免貼用印花稅票。

另一方面，幼兒園另經營才藝班、補習班、安親班收取費用所開立的收據，除由政府機關及公私立學校辦理者，可免納印花稅外，其由團體、私人或公司行號所辦理者，因未具有政府機關或學校性質，依法仍應繳納印花稅；若未經政府機關核准立案的幼兒園，開立收據均應每件依金額千分之4繳納印花稅。

印花稅 幼兒園 補習

相關新聞

商業訴訟判定 損失才能列報

財政部台北國稅局表示，營利事業若遇到商業糾紛，遭客戶提起訴訟，雖預估將發生損失，但尚未經法院判決確定時，公司估列的損失尚...

月子中心非醫療勞務 要稅

月子中心為了攬客，近年服務愈來愈多元，主打各種全包、精品等客製化服務。財政部台北國稅局提醒，產後護理之家收取產後護理服務...

元月營業稅 2月23日前申報

財政部昨（7）日表示，因應農曆春節假期，按月申報營業稅的營業人申報今年元月銷售額、應納或溢付營業稅額期限，展延至今年2月...

凱博觀點／出售A股 善用中港租稅協議

近日有位台商客戶因為出售大陸A股原始股（即公司上市前已取得的股份），委託我們協助處理持股出售的稅務申報及完稅所得的匯出。...

會計師簽證刑責 公會有異見

社會高度關注會計師財務簽證刑事責任議題，中華民國會計師公會全國聯合會表示，應合理修法，避免將「期後事項」無限擴張，既不符...

