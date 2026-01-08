政府立案幼兒園 免印花稅

不少幼兒園會困惑到底是否應該要繳納印花稅，屏東縣政府財稅局解釋，經政府機關核准立案的各公私立托兒所、幼稚園，可比照公私立學校，免貼用印花稅票。

另經營才藝班、補習班、安親班收取費用所開收據，若未具有政府機關或學校性質，依法仍應繳納印花稅。

財稅局表示，經政府機關核准立案的各公私立托兒所、幼稚園，處理公款所書立的憑證，比照公私立學校處理公款所發憑證，依印花稅法規定，免貼用印花稅票。

另一方面，幼兒園另經營才藝班、補習班、安親班收取費用所開立的收據，除由政府機關及公私立學校辦理者，可免納印花稅外，其由團體、私人或公司行號所辦理者，因未具有政府機關或學校性質，依法仍應繳納印花稅；若未經政府機關核准立案的幼兒園，開立收據均應每件依金額千分之4繳納印花稅。