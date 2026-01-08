月子中心非醫療勞務 要稅

月子中心為了攬客，近年服務愈來愈多元，主打各種全包、精品等客製化服務。財政部台北國稅局提醒，產後護理之家收取產後護理服務以外收入，包含住房費、嬰兒奶粉、尿布、清潔衛生用品及一般飲食等日常生活服務費用，非屬醫療勞務範疇，應依法課徵營業稅。

近年為吸引孕產婦訂房，月子中心不只提供產後護理，甚至主打飯店式服務，入住產婦可選擇多樣化月子餐、藥膳，甚至連嬰兒用品、女性清潔用品都有一站式服務。

依營業稅法規定，醫院、診所、療養院提供之醫療勞務、藥品、病房之住宿及膳食免徵營業稅；另依「護理機構分類設置標準」設立之產後護理之家，提供產後護理服務所收取之護理費，包含護理評估、護理指導及處置等、醫療診療及諮詢費等屬醫療勞務收入，依規定也免徵營業稅。

至於產後護理之家收取的住房費、嬰兒奶粉、尿布、清潔衛生用品及一般飲食等日常生活服務費用，非屬醫療勞務範疇，應依法課徵營業稅。

舉例來說，產後護理之家A向客戶陳太太（化名）收取護理費3萬元、住房費8萬元及坐月子餐膳食費5萬元，合計16萬元。其中護理費3萬元屬醫療勞務收入，免徵營業稅；其餘費用13萬元屬日常生活服務費用，則應報繳營業稅。

台北國稅局呼籲，產後護理之家如有收取產後護理服務以外收入，漏未開立統一發票報繳營業稅者，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，可先自動向稅捐稽徵機關補報並補繳所漏稅款，可依稅捐稽徵法規定，加計利息免予處罰。