月子中心非醫療勞務 要稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

月子中心為了攬客，近年服務愈來愈多元，主打各種全包、精品等客製化服務。財政部台北國稅局提醒，產後護理之家收取產後護理服務以外收入，包含住房費、嬰兒奶粉、尿布、清潔衛生用品及一般飲食等日常生活服務費用，非屬醫療勞務範疇，應依法課徵營業稅

近年為吸引孕產婦訂房，月子中心不只提供產後護理，甚至主打飯店式服務，入住產婦可選擇多樣化月子餐、藥膳，甚至連嬰兒用品、女性清潔用品都有一站式服務。

依營業稅法規定，醫院、診所、療養院提供之醫療勞務、藥品、病房之住宿及膳食免徵營業稅；另依「護理機構分類設置標準」設立之產後護理之家，提供產後護理服務所收取之護理費，包含護理評估、護理指導及處置等、醫療診療及諮詢費等屬醫療勞務收入，依規定也免徵營業稅。

至於產後護理之家收取的住房費、嬰兒奶粉、尿布、清潔衛生用品及一般飲食等日常生活服務費用，非屬醫療勞務範疇，應依法課徵營業稅。

舉例來說，產後護理之家A向客戶陳太太（化名）收取護理費3萬元、住房費8萬元及坐月子餐膳食費5萬元，合計16萬元。其中護理費3萬元屬醫療勞務收入，免徵營業稅；其餘費用13萬元屬日常生活服務費用，則應報繳營業稅。

台北國稅局呼籲，產後護理之家如有收取產後護理服務以外收入，漏未開立統一發票報繳營業稅者，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，可先自動向稅捐稽徵機關補報並補繳所漏稅款，可依稅捐稽徵法規定，加計利息免予處罰。

護理 營業稅 生活

延伸閱讀

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

為恭醫院護理創新導入AI吞嚥復健技術 助中風病人重拾進食能力

護理師領退休金回流「盼傳承經驗」 坦言兼職難滿足經濟需求

逾八成地方公會有疑慮 衛福部暫緩護理師彈性執登待取得共識重啟

相關新聞

商業訴訟判定 損失才能列報

財政部台北國稅局表示，營利事業若遇到商業糾紛，遭客戶提起訴訟，雖預估將發生損失，但尚未經法院判決確定時，公司估列的損失尚...

月子中心非醫療勞務 要稅

月子中心為了攬客，近年服務愈來愈多元，主打各種全包、精品等客製化服務。財政部台北國稅局提醒，產後護理之家收取產後護理服務...

元月營業稅 2月23日前申報

財政部昨（7）日表示，因應農曆春節假期，按月申報營業稅的營業人申報今年元月銷售額、應納或溢付營業稅額期限，展延至今年2月...

政府立案幼兒園 免印花稅

不少幼兒園會困惑到底是否應該要繳納印花稅，屏東縣政府財稅局解釋，經政府機關核准立案的各公私立托兒所、幼稚園，可比照公私立...

凱博觀點／出售A股 善用中港租稅協議

近日有位台商客戶因為出售大陸A股原始股（即公司上市前已取得的股份），委託我們協助處理持股出售的稅務申報及完稅所得的匯出。...

會計師簽證刑責 公會有異見

社會高度關注會計師財務簽證刑事責任議題，中華民國會計師公會全國聯合會表示，應合理修法，避免將「期後事項」無限擴張，既不符...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。