商業訴訟判定 損失才能列報

財政部台北國稅局表示，營利事業若遇到商業糾紛，遭客戶提起訴訟，雖預估將發生損失，但尚未經法院判決確定時，公司估列的損失尚未實現，依營所稅查核準則規定，不得列報為損失。

舉例來說，甲公司2023年營所稅結算申報，列報其他損失500萬元，公司說明這筆損失主要是客戶提起法律訴訟，請求損害賠償，目前仍在訴訟程序中，但預估訴訟損失極有可能發生，因此在申報營所稅時列報。

經國稅局審查，認為這筆訴訟損失未經法院判決確定，尚未實際發生，決定剔除並補稅100萬元。

依相關法規，營利事業損失在未實現情況下，只有部分特殊情況可列報為費用或損失，主要包括五大類。第一，符合所得稅法規定，因短期投資的有價證券進行估價所產生的跌價損失，可以列報。

第二，因存貨市價下跌而產生的損失；第三，職工退休金準備、退休基金或勞工退休準備金；第四，符合查核準則規定的備抵呆帳；第五，若有其他法律規定或經財政部專案核准，也可列報未實現損失或費用。

國稅局強調，除上述特殊情況外，營利事業在經營本業及附屬業務過程中所產生的未實現損失或費用，均不得列報，企業若未依規定列報，可能面臨補稅或罰款的風險。

國稅局表示，營所稅查核準則規定，企業列報費用與損失，原則上僅以實現者為限，最常見錯誤是當企業因業務爭議進入商業訴訟時，尚未判決確定的賠償或損失，就屬於「未實現」，不可申報為損失，必須等到法院判決確定後，才能依法列報。

國稅局呼籲，企業辦理營所稅結算申報時，應留意所列報損失及費用是否已實現，並應依前開規定，在申報書內自行調整減列未實現費用及損失，以免遭調整補稅。

國稅局重申，營利事業申報營所稅時，應依規定列報經營本業及附屬業務所發生的成本及費用，必須符合「已實現」原則，只有前述五種例外可排除在外。