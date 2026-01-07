配合農曆春節假期 1月營業稅申報展延至2月23日

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

參考今年行事曆，並配合農曆春節連續假期，財政部7日表示，按月申報營業稅的營業人申報2026年1月份銷售額、應納或溢付營業稅額的期限展延至同年2月23日。

財政部說明，按月申報營業稅之營業人，依營業稅法規定申報2026年1月份銷售額、應納或溢付營業稅額之截止日為2月15日；但今年2月14日至22日適逢農曆春節連續假期，依行政程序法規定，申報期限應展延至同年月23日。

考量今年農曆春節期間較長，財政部指出，營業稅網際網路申報繳稅系統受理申報截止日配合順延至2026年2月25日24時；同時為方便營業人申報，系統於新春期間仍照常提供服務，營業人可上傳申報資料，也可線上繳納營業稅款。

財政部提醒，營業人如未於2026年2月23日前申報並繳納營業稅額者，將視為逾期申報及繳納案件，依營業稅法與稅捐稽徵法規定，自2月26日起將依照應納稅額加徵滯報金或怠報金，並自2月27日起依照滯納稅額加徵滯納金或利息，因此特別提醒營業人注意於申報時限內完成申報繳納事宜。

