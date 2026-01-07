快訊

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

台股成交量放大貢獻證交稅 財長：115年編列預估2501億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台股自5日攻上3萬點後，成交量明顯放大，7日終場雖然收跌，但成交量再度爆出8,530億元巨量。立委羅明才指出，成交量放大也貢獻政府證交稅收入，也進一步詢問115年度證交稅編列情況，財政部長莊翠雲則表示，今年預算案還未經過立法院大院審議，目前編列115年預估證交稅收入大約2,501億元。

立法院財政委員會7日邀請金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、國發會副主委高仙桂進行「如何引導國內資金擴大參與公共建設」報告並備詢。

立委羅明才指出，台股日均量破紀錄，單日成交8千億元，「大家都笑嗨嗨」，如果每天日均量都是8千億元，政府一天可以收多少證交稅？

莊翠雲指出，證交稅目前稅率為0.3%（千分之3），但扣掉當沖交易稅減半，目前當沖交易占比約40%，推估股市一天約莫可貢獻20億元證交稅。

羅明才也詢問，今年度證交稅目前編列多少，莊翠雲則回應，由於尚未經過大院審議，根據目前預算案編列證交稅為2,501億元。但羅明才認為，若以日均量8千億元來看，證交稅編列嚴重低估。

莊翠雲則表示，以全年日均量平均數來計算證交稅，但因去年4、5月就開始籌編今年的預算，很難預估今年整體的日均量平均數。

證交稅 當沖 台股

延伸閱讀

淘寶、拼多多等中國電商未落地形成不公平競爭 財長莊翠雲回應了

TISA 成效不比日本 NISA ？ 彭金隆：有漸進策略

引導資金入公建 財政部提三大策略

財長：明年統籌款8840億元撥地方 不受總預算審查影響

相關新聞

凱博觀點／出售A股 善用中港租稅協議

近日有位台商客戶因為出售大陸A股原始股（即公司上市前已取得的股份），委託我們協助處理持股出售的稅務申報及完稅所得的匯出。...

會計師簽證刑責 公會有異見

社會高度關注會計師財務簽證刑事責任議題，中華民國會計師公會全國聯合會表示，應合理修法，避免將「期後事項」無限擴張，既不符...

公司登記代理人 不宜納記帳士

立委提案修正《公司法》第387條，擬擴大記帳士納入公司登記代理人資格。中華民國會計師公會全國聯合會對此表示反對，理事長張...

雜貨櫃X光專線遭質疑圖利 基隆關澄清：占不到5%

針對媒體報導引述不具名報關業者說法，質疑海關建置雜貨櫃X光專線圖利業者，基隆關今天澄清，自114年2月迄今只有121只雜...

乾兒子≠法定繼承人！曹西平驟逝引「遺產保衛戰」 律師：只靠遺囑難保障

資深藝人曹西平先生驟逝後，外界除了緬懷他的演藝成就，也聚焦於他生前公開表示「不讓家人碰他的錢」，並立下遺囑將遺產全部留給乾兒子。然而，依現行法律這樣的安排並非完全可行。 乾兒子 ≠ 法定繼承人 依

房地合一列扣裝修費 有條件

財政部高雄國稅局提醒，納稅人出售房地時，若房屋確有修繕或改良，為確保裝修費可列報為房地合一稅成本，民眾務必保存相關證明，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。