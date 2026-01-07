台股成交量放大貢獻證交稅 財長：115年編列預估2501億元

資深藝人曹西平先生驟逝後，外界除了緬懷他的演藝成就，也聚焦於他生前公開表示「不讓家人碰他的錢」，並立下遺囑將遺產全部留給乾兒子。然而，依現行法律這樣的安排並非完全可行。 乾兒子 ≠ 法定繼承人 依

2026-01-06 12:04