台股成交量放大貢獻證交稅 財長：115年編列預估2501億元
台股自5日攻上3萬點後，成交量明顯放大，7日終場雖然收跌，但成交量再度爆出8,530億元巨量。立委羅明才指出，成交量放大也貢獻政府證交稅收入，也進一步詢問115年度證交稅編列情況，財政部長莊翠雲則表示，今年預算案還未經過立法院大院審議，目前編列115年預估證交稅收入大約2,501億元。
立法院財政委員會7日邀請金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、國發會副主委高仙桂進行「如何引導國內資金擴大參與公共建設」報告並備詢。
立委羅明才指出，台股日均量破紀錄，單日成交8千億元，「大家都笑嗨嗨」，如果每天日均量都是8千億元，政府一天可以收多少證交稅？
莊翠雲指出，證交稅目前稅率為0.3%（千分之3），但扣掉當沖交易稅減半，目前當沖交易占比約40%，推估股市一天約莫可貢獻20億元證交稅。
羅明才也詢問，今年度證交稅目前編列多少，莊翠雲則回應，由於尚未經過大院審議，根據目前預算案編列證交稅為2,501億元。但羅明才認為，若以日均量8千億元來看，證交稅編列嚴重低估。
莊翠雲則表示，以全年日均量平均數來計算證交稅，但因去年4、5月就開始籌編今年的預算，很難預估今年整體的日均量平均數。
