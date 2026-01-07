公司登記代理人 不宜納記帳士

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立委提案修正《公司法》第387條，擬擴大記帳士納入公司登記代理人資格。中華民國會計師公會全國聯合會對此表示反對，理事長張威珍強調，公司法是企業運作的基礎制度，任何修正都應以「風險能否被承擔」作為核心標準，外界期待的是更安全、更負責任，而不是更鬆散的公司登記制度。

朝野立委共提出六個公司法第387條修法版本，包括全面納入記帳士、限縮於資本額3,000萬元以下公司、附帶但書排除需簽證事項等，但截至目前，各版本仍存在高度爭議，尚未形成共識。

張威珍強調，這不是會計師、律師與記帳士之間的職業排他問題，而是關乎「公司登記代理人是否具備足以承擔法律責任與公共風險的專業能力」，但記帳士養成訓練中並未涵蓋完整公司法體系、證券法制或商事責任風險判斷，法律上也不具代理訴願或行政訴訟的資格。

張威珍說，會計師並非否定實務上記帳士的角色，而是認為若問題在於「公文書送達不便」，應檢討公司法第28條之1的送達規定。

記帳 公司法 法律

延伸閱讀

38年台中老牌旅行社報財務異常 遭勒令停業3個月

「丸龜製麵」使用重組肉卻漏一標示 食藥署最新稽查開罰3萬！

犬隻意外墜落重傷 飼主未照護還棄養…動保處重罰

從中國商標法第五次修法看商標策略佈局

相關新聞

凱博觀點／出售A股 善用中港租稅協議

近日有位台商客戶因為出售大陸A股原始股（即公司上市前已取得的股份），委託我們協助處理持股出售的稅務申報及完稅所得的匯出。...

會計師簽證刑責 公會有異見

社會高度關注會計師財務簽證刑事責任議題，中華民國會計師公會全國聯合會表示，應合理修法，避免將「期後事項」無限擴張，既不符...

公司登記代理人 不宜納記帳士

立委提案修正《公司法》第387條，擬擴大記帳士納入公司登記代理人資格。中華民國會計師公會全國聯合會對此表示反對，理事長張...

雜貨櫃X光專線遭質疑圖利 基隆關澄清：占不到5%

針對媒體報導引述不具名報關業者說法，質疑海關建置雜貨櫃X光專線圖利業者，基隆關今天澄清，自114年2月迄今只有121只雜...

乾兒子≠法定繼承人！曹西平驟逝引「遺產保衛戰」 律師：只靠遺囑難保障

資深藝人曹西平先生驟逝後，外界除了緬懷他的演藝成就，也聚焦於他生前公開表示「不讓家人碰他的錢」，並立下遺囑將遺產全部留給乾兒子。然而，依現行法律這樣的安排並非完全可行。 乾兒子 ≠ 法定繼承人 依

房地合一列扣裝修費 有條件

財政部高雄國稅局提醒，納稅人出售房地時，若房屋確有修繕或改良，為確保裝修費可列報為房地合一稅成本，民眾務必保存相關證明，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。