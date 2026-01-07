會計師簽證刑責 公會有異見

社會高度關注會計師財務簽證刑事責任議題，中華民國會計師公會全國聯合會表示，應合理修法，避免將「期後事項」無限擴張，既不符比例原則，也妨礙會計審計專業發展，有必要儘速訂定期後事項義務判斷標準與配套，維護會計師執業環境。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長張威珍指出，會計師在已經簽完證、出完報告，卻因為期後事項，而必須面臨刑事責任，實際上是有點過頭了，不能無限擴張。

公會指出，現行審計準則已明定，會計師在財務報表發布後，無須再對該等報表執行查核程序，即使準則對查核報告出具後「期後獲悉事項」有所規範，會計師在無查核義務下，也不可能僅依未經有效驗證的傳聞即採取行動，否則將淪為有心人士操縱證券市場的工具。

其次，審計準則規範查核人員於財務報表發布後之責任，其中所稱「某事實」須具可驗證性。也就是，真偽不明、仍在驗證中，或不足以導致修改查核報告之資訊，均不符合該定義，也不得作為啟動期後事項程序之依據。

會計師只能針對已相當明確且足以影響查核報告事實執行相關程序，而事實是否明確，屬會計師專業判斷範圍，不應在資訊有限下予以苛責，以維持公允。

公會指出，證券交易法第174條第2項第2款之執法，不宜不當擴大「未予敘明」之解釋，將向投資大眾傳達正確訊息的責任強加於會計師，這是對審計本質的誤解。

審計意見只是提升財務報表可信度，並非保證內容全無虛偽或錯誤；若無限擴張查核至期後事項，並要求揭露任何傳聞，將使市場充斥未經查證資訊，破壞信賴基礎，嚴重危及證券市場秩序。

同時，綜觀法規、審計準則及主管機關規範，對審計準則第560號第16條所稱「適當行動」的內容及義務成立時點尚無明確規定。在義務不明確下，責令會計師因未履行該義務而承擔刑事責任，既不符比例原則，也會妨礙會計審計專業發展及其對社會經濟之貢獻。

公會指出，若刑事責任過度擴張，恐影響產業人才招募與專業發展，進而衝擊資本市場穩定，呼籲主管機關及立法部門應審慎檢視相關法規。