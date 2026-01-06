雜貨櫃X光專線遭質疑圖利 基隆關澄清：占不到5%

快訊

中央社／ 台北6日電
基隆關外觀。本報資料照片
針對媒體報導引述不具名報關業者說法，質疑海關建置雜貨櫃X光專線圖利業者，基隆關今天澄清，自114年2月迄今只有121只雜貨櫃透過X光專線，占總數不到5%，未來其他X光專線營運後，將進一步回應業者訴求。

基隆關今天透過新聞稿表示，嚴正駁斥媒體報導絕非事實，雜貨櫃以X光儀器輔助查驗，是因海關落實關務邊境安全聯繫會報決議，加強雜貨櫃查驗及效能，以最大程度改善通關品質，從制度面防堵不法，實為兼顧安全與效率的有效措施。

基隆關說明，雜貨櫃多自中國及東南亞起運，櫃內貨物繁雜，風險甚高，向為通關管控重點。基隆關以往對雜貨櫃採行人工清櫃查驗，較難兼顧安全及便捷，114年新設置的X光專線，可協助關員快速檢視個別貨物，每條X光專線每日僅需2個人力，即可完成4至5只貨櫃的查驗工作，解決多年來人工查驗量能不足的問題。

基隆關補充，至今配合以X光專線通關的雜貨櫃進口業者，皆表示運作順暢；此外，目前雜貨櫃至X光專線辦理通關均以輔導為原則，自114年2月迄今僅121只，占總數不到5%。

基隆關強調，為緩解雜貨櫃進口業者以X光專線通關衍生的成本壓力，業者可於查驗後快速提領貨物，降低行政作業人力及倉儲費用。未來基隆港其他X光專線營運後，也將進一步回應雜貨櫃進口業者訴求，提升整體服務效能。

基隆關呼籲，希望商民及業者支持雜貨櫃採X光專線通關，大家一起努力建立一個公平、合法、透明的通關環境，才能保障業者權益，維護邊境安全，促進台灣經貿發展。

海關 東南亞 基隆港

