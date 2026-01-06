快訊

乾兒子≠法定繼承人！曹西平驟逝引「遺產保衛戰」 律師：只靠遺囑難保障

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
曹西平的驟逝，引發大眾關注遺產特留分議題。繼承示意圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
曹西平的驟逝，引發大眾關注遺產特留分議題。繼承示意圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

資深藝人曹西平先生驟逝後，外界除了緬懷他的演藝成就，也聚焦於他生前公開表示「不讓家人碰他的錢」，並立下遺囑將遺產全部留給乾兒子。然而，依現行法律這樣的安排並非完全可行。

乾兒子 ≠ 法定繼承人

依《民法》只有完成收養程序的養子女，才享有與親生子女相同的繼承地位。所謂「乾兒子」僅屬情感稱謂，不具法律上的親子關係，也不會因此取得繼承權。即使立下遺囑，乾兒子也只能以「受遺贈人」的身分參與分配。

兄弟姊妹享有「特留分」 遺囑也不能排除

若無配偶、子女、父母，兄弟姊妹即為法定繼承人，並享有「特留分」法律保障的最低繼承比例。即便曹家兄弟願意拋棄繼承，也不代表遺產能直接歸乾兒子；若最終無合法繼承人，遺產甚至可能依法歸國庫。

越來越多人不婚不生 現行制度是否跟得上社會變遷？

現代社會中，許多人與手足多年無往來，卻因沒有子女或配偶，遺產仍必須由兄弟姊妹繼承。這樣的制度是否能保障真正陪伴、付出的人，引發討論。有立委提出廢除兄弟姊妹特留分的修法方向，希望讓遺產分配能更貼近遺囑人的真實意願。

兩岸律師楊軒廷提醒：遺產規劃不是一份遺囑就能解決

真正的遺產安排需要完整規劃，包括合法有效的遺囑、信託、生前贈與或其他法律工具。這不只是財產分配，更關乎人生最後的自主權。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

兩岸律師楊軒廷

