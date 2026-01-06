綜所稅補稅 1月26日前繳納

財政部台北國稅局表示，去年申報2024年綜所稅結算申報應補稅案件，已於昨（5）日前寄發核定通知書及繳款書，繳納期間為元月16日至26日，提醒納稅人把握時間，若逾期繳納，將面臨加徵滯納金。

去年申報2024年綜所稅結算申報案件中，以台北市轄區為例，共核定補稅44,037件，補稅金額10.5億餘元。

台北國稅局表示，納稅人收到核定通知書及繳款書，仍要仔細核對內容，若繳納通知文書有記載、計算錯誤或重複情形，請於繳納期限（今年為1月26日）內，檢具相關證明文件及更正申請書，向戶籍所在地國稅局分局、稽徵所申請更正。

國稅局指出，若核定通知書及繳款書內容無誤，應如期繳納；若逾期繳納將加徵滯納金，自1月27日起，每逾三日按滯納數額加徵1％，至多加徵10％；逾30日仍未繳納者，移送強制執行。