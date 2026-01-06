開標限制放寬 立委有異見

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

工程會日前預告翻修《政府採購法》，擬取消現行首次公開招標須有至少三家合格廠商投標才能開標的限制，朝野立委憂心，修法恐增加弊案風險。工程會主委陳金德昨（5）日表示，將持續蒐集意見並審慎評估。

國民黨立委洪孟楷指出，工程會預告修法草案已逾一個半月，期間接獲不少業界反映，尤其刪除三家投標門檻後，恐使特定廠商更容易得標，未來也可能出現上下其手空間，修法應更審慎。

民眾黨立委林國成認為，拿掉三家限制，可能出現「小蝦米吃大鯨魚」，讓資本額較小的廠商承攬上億元甚至大型標案，恐衍生風險，主張維持原有制度。

民進黨立委蔡其昌指出，台灣確實存在部分廠商刻意壓低資本額現象，藉此提高獲利幅度，因此工程會有必要提出具體數據與制度設計，說服大眾修法的必要性。

陳金德回應，過去招標資訊不透明，多在公告欄或報紙刊登，且須現場投標，曾發生圍標或堵在投標門口狀況，因此才設下三家以上才能開標的門檻。

