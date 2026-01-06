兼營投資業務 別忘列報股利

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

去年最後一期營業稅，應於今年元月15日前申報，財政部台北國稅局提醒，如為兼營投資業務的營業人，應記得在申報這期營業稅時，將去年全年國內外股利收入，彙總申報免稅銷售額，才能正確計算、調整營業稅額。

營業人除有另有規定，無論有無銷售額，法定申報期限應以每兩個月為一期，並於次期1日至15日內，向國稅局申報銷售額、應納或溢付營業稅額，若為網路申報，截止日為單月17日前（含17日），也就是要在系統服務期間內完成申報上傳。

國稅局表示，為簡化報繳手續，兼營投資業務的營業人，在年度中所收取的國內外現金股利及股票股利（未分配盈餘轉增資），可暫免列入所屬期別的免稅銷售額申報，等到年度結束時再一次彙總申報全年情況，並依規定，依照當年度不得扣抵比例計算調整稅額，併同該期營業稅申報繳納。

舉例來說，甲公司在2025年元月取得國外A公司分配的現金股利800萬元，2025年8月取得國內乙公司分配股票股利700萬元。甲公司申報2025年1-2月及7-8月營業稅時，可暫免將這兩筆股利收入申報免稅銷售額申報。

但等到2026年元月申報2025年11-12月營業稅時，就應將這兩筆股利收入共1,500萬元，彙總加入當期免稅銷售額申報，並依規定辦理兼營調整。

由於兼營營業人不必每期都申報股利收入，而是採全年彙總，在申報當年最後一期營業稅時再將其併入免稅銷售額計算即可，也因此常有營業人忽略。

