房地合一列扣裝修費 有條件

財政部高雄國稅局提醒，納稅人出售房地時，若房屋確有修繕或改良，為確保裝修費可列報為房地合一稅成本，民眾務必保存相關證明，包括修繕合約、施工明細、合法憑證、付款紀錄及修繕前後照片，作為申報減除成本的依據。

依規定，個人出售房地合一課稅範圍的房屋、土地，如以出價取得，應以交易時的成交價額，減除原始取得成本、因取得、改良及移轉而支付費用，及當次交易土地漲價總數額後餘額為課稅所得。

如果在取得房屋後的使用期間，支付能增加房屋價值或效能、且非兩年內所能耗竭的增設、改良或修繕費（又稱裝修費），也可包含於成本中申報減除。

舉例來說，像是洗手台、浴缸、水電管線等支出，就是可列報的裝修費；如曬衣架、冷氣、家具等，就不可列入。

也就是說，在報繳房地合一所得稅時，可檢附修繕合約、估價單、合法憑證等申報減除成本及費用。

高雄國稅局強調，一定要有修繕事實，才能列報相關成本及費用，若無修繕事實則為虛列成本及費用，可能會遭稅局剔除補稅並處罰。

舉例來說，陳先生（化名）2024年間向甲建設公司購入A房地，於2025年間出售給林小姐（化名），於辦理房地合一稅申報時，申報減除修繕費用150萬元，並提出乙公司所開立統一發票、估價單及工程承攬契約。

但國稅局透過甲建設公司及林小姐所提供屋況照片及說明，發現A屋為空屋，且只有原本建設公司交屋時所附設備，因此剔除無修繕房屋事實的虛列成本及費用150萬元，補徵稅額67.5萬元，並依規定裁處罰鍰。

另外有民眾向稅局反映，實務上常遇到裝修業者不願開立統一發票、導致無法在申報房地合一稅時提出證明，國稅局指出，民眾可於合約書中明訂要求開立統一發票請款，若業者收款後仍拒開立統一發票，民眾可檢附合約書、估價單、支付證明及施工照片向國稅局檢舉。

國稅局提醒，房屋如有修繕或改良時，應取得並保存修繕合約、修繕項目明細表、合法憑證及修繕前後照片，於報繳個人房地合一所得稅時，據實申報減除相關成本及費用。