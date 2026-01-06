快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

房地合一列扣裝修費 有條件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房地產示意圖。記者游智文／攝影
房地產示意圖。記者游智文／攝影

財政部高雄國稅局提醒，納稅人出售房地時，若房屋確有修繕或改良，為確保裝修費可列報為房地合一稅成本，民眾務必保存相關證明，包括修繕合約、施工明細、合法憑證、付款紀錄及修繕前後照片，作為申報減除成本的依據。

依規定，個人出售房地合一課稅範圍的房屋、土地，如以出價取得，應以交易時的成交價額，減除原始取得成本、因取得、改良及移轉而支付費用，及當次交易土地漲價總數額後餘額為課稅所得。

如果在取得房屋後的使用期間，支付能增加房屋價值或效能、且非兩年內所能耗竭的增設、改良或修繕費（又稱裝修費），也可包含於成本中申報減除。

舉例來說，像是洗手台、浴缸、水電管線等支出，就是可列報的裝修費；如曬衣架、冷氣、家具等，就不可列入。

也就是說，在報繳房地合一所得稅時，可檢附修繕合約、估價單、合法憑證等申報減除成本及費用。

高雄國稅局強調，一定要有修繕事實，才能列報相關成本及費用，若無修繕事實則為虛列成本及費用，可能會遭稅局剔除補稅並處罰。

舉例來說，陳先生（化名）2024年間向甲建設公司購入A房地，於2025年間出售給林小姐（化名），於辦理房地合一稅申報時，申報減除修繕費用150萬元，並提出乙公司所開立統一發票、估價單及工程承攬契約。

但國稅局透過甲建設公司及林小姐所提供屋況照片及說明，發現A屋為空屋，且只有原本建設公司交屋時所附設備，因此剔除無修繕房屋事實的虛列成本及費用150萬元，補徵稅額67.5萬元，並依規定裁處罰鍰。

另外有民眾向稅局反映，實務上常遇到裝修業者不願開立統一發票、導致無法在申報房地合一稅時提出證明，國稅局指出，民眾可於合約書中明訂要求開立統一發票請款，若業者收款後仍拒開立統一發票，民眾可檢附合約書、估價單、支付證明及施工照片向國稅局檢舉。

國稅局提醒，房屋如有修繕或改良時，應取得並保存修繕合約、修繕項目明細表、合法憑證及修繕前後照片，於報繳個人房地合一所得稅時，據實申報減除相關成本及費用。

房地合一稅 國稅局 統一發票

延伸閱讀

金融遺產一站式服務 免奔波

死亡前兩年在台有住所 國人遺有海外財產併入遺產

網路銷售遊戲點數 要稅

店家標價 應內含營業稅

相關新聞

房地合一列扣裝修費 有條件

財政部高雄國稅局提醒，納稅人出售房地時，若房屋確有修繕或改良，為確保裝修費可列報為房地合一稅成本，民眾務必保存相關證明，...

兼營投資業務 別忘列報股利

去年最後一期營業稅，應於今年元月15日前申報，財政部台北國稅局提醒，如為兼營投資業務的營業人，應記得在申報這期營業稅時，...

開標限制放寬 立委有異見

工程會日前預告翻修《政府採購法》，擬取消現行首次公開招標須有至少三家合格廠商投標才能開標的限制，朝野立委憂心，修法恐增加...

綜所稅補稅 1月26日前繳納

財政部台北國稅局表示，去年申報2024年綜所稅結算申報應補稅案件，已於昨（5）日前寄發核定通知書及繳款書，繳納期間為元月...

特留分是單身族的噩夢？律師從曹西平案指地雷：沒做「3件事」遺願恐落空

藝人曹西平大哥猝逝事件，除了帶給大家感情上的惋惜，更讓許多單身族開始反思一個重要議題：如果我們沒有配偶、沒有子女、親友關係疏遠，人生最後該怎麼安排照顧與財產？ 這些不只是藝人的八卦，而是可能會落在每一位「單身族、頂客族」身上的生活與法律課題。

死亡前兩年在台有住所 國人遺有海外財產併入遺產

財政部台北國稅局表示，經常居住在中華民國境內的中華民國國民死亡後，若遺有中華民國「境外」財產，也應併入遺產內，計算課徵遺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。