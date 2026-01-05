高雄海關舉辦私貨及逾期貨標售

財政部關務署高雄關將於1月15日在該關關本部舉辦今年第一次充公私貨及逾期貨物通信標售，對象不限廠商或個人，歡迎踴躍投標。

該關表示，本次標售貨物為印花床包（須標檢局合格證）、牛仔褲（須補標）、單芯線（須標檢局合格證）、POLO衫（須補標）、六角螺絲、ELECTRIC TRICYCLE 車架組含電機馬達（限退運出口）、襪子（須補標）、鋼製手工具、馬口鐵盒、耐火磚（裝飾用）、已上釉磁磚（須補標產地）、電動自行車、電熱水器（須標檢局合格證）、行李箱（須標檢局合格證）及衛衣（須補標）。

該關提醒有意標購民眾請備妥身分證件及私章，於1月9日及12日至14日至該關私貨倉庫、各貨櫃場、第一郵聯海運快遞貨物專區或萬海海運快遞貨物專區看貨

該關並提醒，投標者請備妥以財政部關務署高雄關為受款人之臺銀本票、銀行本行支票或銀行保付支票且應為即期之票據。