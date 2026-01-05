特留分是單身族的噩夢？律師從曹西平案指地雷：沒做「3件事」遺願恐落空

藝人曹西平大哥猝逝事件，除了帶給大家感情上的惋惜，更讓許多單身族開始反思一個重要議題：如果我們沒有配偶、沒有子女、親友關係疏遠，人生最後該怎麼安排照顧與財產？

這些不只是藝人的八卦，而是可能會落在每一位「單身族、頂客族」身上的生活與法律課題。

一、曹西平案例中的法律提醒：遺囑固然重要 但可能還不夠

曹西平大哥生前未婚、無子女、父母已過世，與親兄弟關係決裂，曾公開表示「不希望讓財產留給兄弟」，並希望把財產給長期照顧他的乾兒子。

即使他願意透過遺囑將財產留給所愛的人，法律並不是只有一張遺囑就能完全決定一切：

二、為什麼這些法律安排與每個單身族都有關？

對於許多未婚、沒有子女的成年人來說，問題並非遙遠，而是 關乎安全感、尊嚴以及生活最後階段如何被尊重：

1.照顧者的保障

若你希望留財產，感謝在你的生命中，陪伴你走最後一哩路的照顧者（或其他實際為你付出關懷的人），僅靠口頭表示是不夠的。

法律上，對於單身族來說，繼承順位是「父母」，如果父母身故，就是「兄弟姊妹」，而這與實際的照顧者，可能不一致。

因此，要感謝照顧者，勢必要為他／她做出具有法律效果的規劃！

2.遺囑vs.其他安排

而遺囑是其中最基本的工具，但它仍受「特留分」的規範。

除非有前面提到的，符合喪失繼承權的情況，就可以連特留分也不給！

3. 結合醫療與生活最後安排

搭配病人自主權利法等制度（雖非直接涉及財產繼承），可讓你在生命末期獲得尊嚴與自主的醫療選擇。

同時搭配意定監護，為自己安排生病時，可以幫自己處理財產、生活、部分醫療及長照申請的人選，安養信託，保障自己的老本，不會因為詐騙、或所託非人（李鍾桂女士的前例）而流失，導致自己成為下流老人，預先規劃讓我們可以擁有一個安心的人生下半場！

三、實務上可採取的幾項完善步驟

作為律師與理財規劃顧問，我會建議：

儘早立遺囑且指定遺囑執行人

指定一位信任、知道你意願的人擔任遺囑執行人，可以讓安排更符合你的心願。並且，如果你想留房產給照顧你的人（遺贈人），透過這個方式，不需要你的兄弟配合，他就能拿到房產！

提前設立信託或生前贈與 把財產給照顧我的人

把財產交由信託管理（在信託條款中，安排贈與的信託受益人可以領款的條件）或約定附負擔的贈與契約，資金可以依本人意願使用。也能確保財產給出去，但給的對象要好好照顧我。

保險受益人指定

依據「遺產及贈與稅法」第16條第9款規定：「約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助金。」

也就是要保人與被保險人同一的人壽保險，身故保險金不屬於遺產，能直接留給指定的受益人。這對單身族與頂客夫妻而言，是非常實用的工具，筆者也會協助客戶做這樣的規劃。

四、把握今天 安排明天

我們無法預見明天會如何？但每一個成年人都有權利與責任去安排自己的未來，不只是在財產上，也在照顧、尊嚴與愛的延續上。

◎本文內容已獲 明恩法律事務所 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。