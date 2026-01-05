網路銷售遊戲點數 要稅

快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

隨著遊戲產業興盛，愈來愈多玩家「課金」購入遊戲裝備等，財政部北區國稅局提醒，營業人透過社群平台與遊戲交易網站銷售遊戲點數、帳號或虛擬寶物，均應依規定報繳營業稅，切勿因屬網路交易而心存僥倖。

北區國稅局表示，網路賣家運用新興交易平台或金流串接等方式完成交易，國稅局持續蒐集各項金流及資訊流等資料，加強選案查核營業人申報銷售額異常案件。

舉例來說，甲公司2023年至2024年間於網路交易平台銷售遊戲虛擬寶物，並透過第三方支付業者收取款項，國稅局運用金流資訊分析比對，發現甲公司申報銷售額明顯偏低，查獲甲公司銷售虛擬寶物未依規定開立統一發票且短漏報銷售額1億餘元，除核定補徵營業稅額500萬餘元外，並依營業稅法與稅捐稽徵法規定擇一從重裁處罰鍰800萬餘元。

