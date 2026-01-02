元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險 安穩規劃富貴傳承

根據內政部統計資料顯示，截至2025年11月底，65歲以上人口超過465萬人，佔總人口數的19.9%，人口結構持續高齡化，資產傳承已成多數家庭的現在進行式，根據財政部公布的 2024年遺產稅申報統計資料，遺產稅總計超過新台幣416億元，創下歷年新高。元大人壽建議，善用保險的獨特優勢，可協助家庭傳承規劃更加穩健安心。

元大人壽順應市場需求，新推出「元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險」，具有下述四大優勢，協助傳承守護摯愛：

特色一：美元收付，滿足多元資產布局。該商品以美元收付，有利於建構多元資產配置，主流貨幣的穩定度及流通性，提供有國際資產配置或海外置產需求的家庭，擁有更靈活的運用。

特色二：兩種繳費年期，資金運用靈活彈性。投保「元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險」即享有終身壽險保障，依自身規劃，可選擇躉繳或2年繳兩種繳費年期，迅速完成資產配置，資金使用更彈性。

特色三：保障倍數、放大資產傳承效果。每年因宣告利率有機會享有增值回饋分享金，若選擇購買增額繳清保險金額，可放大保障倍數，更能強化家庭財務防護網，提升傳承效益，穩健累積資產。

特色四：掌握傳承主控權，守護摯愛更周延。身故保險金可指定受益人與分配比例，亦可選擇透過分期定期給付的方式，按照自身規劃照顧家人，將努力守成的資產，以愛的形式綿延傳家。

元大人壽表示，保險商品於人生各階段皆因不同的情境需求，發揮不同的保障功能。年輕族群考量預算與因應意外風險，可先將基本的醫療、意外險納入規劃；隨著年紀漸長，中壯年族群則可搭配利率變動型終身壽險及投資型保險，做為長期資產配置的一環；而在資產累積有成，家族壯大之時，面臨屆退的中高齡族群，更應謹慎規劃資產傳承的大業，透過保險計畫，將家庭資產穩固航向無波的港灣。