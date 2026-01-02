快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險 安穩規劃富貴傳承

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
「元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險」具有四大優勢。元大人壽／提供
「元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險」具有四大優勢。元大人壽／提供

根據內政部統計資料顯示，截至2025年11月底，65歲以上人口超過465萬人，佔總人口數的19.9%，人口結構持續高齡化，資產傳承已成多數家庭的現在進行式，根據財政部公布的 2024年遺產稅申報統計資料，遺產稅總計超過新台幣416億元，創下歷年新高。元大人壽建議，善用保險的獨特優勢，可協助家庭傳承規劃更加穩健安心。

⭐2025總回顧

元大人壽順應市場需求，新推出「元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險」，具有下述四大優勢，協助傳承守護摯愛：

特色一：美元收付，滿足多元資產布局。該商品以美元收付，有利於建構多元資產配置，主流貨幣的穩定度及流通性，提供有國際資產配置或海外置產需求的家庭，擁有更靈活的運用。

特色二：兩種繳費年期，資金運用靈活彈性。投保「元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險」即享有終身壽險保障，依自身規劃，可選擇躉繳或2年繳兩種繳費年期，迅速完成資產配置，資金使用更彈性。

特色三：保障倍數、放大資產傳承效果。每年因宣告利率有機會享有增值回饋分享金，若選擇購買增額繳清保險金額，可放大保障倍數，更能強化家庭財務防護網，提升傳承效益，穩健累積資產。

特色四：掌握傳承主控權，守護摯愛更周延。身故保險金可指定受益人與分配比例，亦可選擇透過分期定期給付的方式，按照自身規劃照顧家人，將努力守成的資產，以愛的形式綿延傳家。

元大人壽表示，保險商品於人生各階段皆因不同的情境需求，發揮不同的保障功能。年輕族群考量預算與因應意外風險，可先將基本的醫療、意外險納入規劃；隨著年紀漸長，中壯年族群則可搭配利率變動型終身壽險及投資型保險，做為長期資產配置的一環；而在資產累積有成，家族壯大之時，面臨屆退的中高齡族群，更應謹慎規劃資產傳承的大業，透過保險計畫，將家庭資產穩固航向無波的港灣。

元大人壽 保險金 家庭

延伸閱讀

台壽為公教打造退休支柱

元大人壽保障弱勢獲肯定

元大壽推美元保單

投資、分紅保單 躍市場寵兒

相關新聞

元大人壽金好美美元利率變動型終身壽險 安穩規劃富貴傳承

根據內政部統計資料顯示，截至2025年11月底，65歲以上人口超過465萬人，佔總人口數的19.9%，人口結構持續高齡化...

再生醫療雙法本月上路 業界建議儘早公布子法

「再生醫療雙法」今年元月起上路，台灣研發型生技新藥發展協會（TRPMA）表示，台灣將成為亞洲僅次於日本，第二個實施專法管...

六都土地現值 台南漲最多

各縣市昨（1）日公告土地現值及公告地價，以六都與新竹縣市來看，2026年僅台北市下跌0.31％，其餘直轄市皆漲，又以台南...

元旦上班 雇主應加倍給薪

勞動部昨（1）日表示，1月1日元旦為國定假日，如果是勞雇雙方約定的工作日，雇主應給予勞工休假，工資照給；若徵得勞工同意在...

店家標價 應內含營業稅

財政部台北國稅局表示，營業人對於應課徵營業稅的貨物或勞務，定價應內含營業稅，並依規定開立發票報繳營業稅，違者最高可處1....

海外簽約避印花稅 行不通

《印花稅法》規定，凡於中華民國境內書立的應稅憑證，均屬印花稅課稅範圍。彰化縣地方稅務局表示，納稅者若為規避稅捐，刻意選擇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。