海外簽約避印花稅 行不通

《印花稅法》規定，凡於中華民國境內書立的應稅憑證，均屬印花稅課稅範圍。彰化縣地方稅務局表示，納稅者若為規避稅捐，刻意選擇至海外簽約，稽徵機關仍可依交易實質課徵印花稅。

印花稅課徵範圍為銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據、典賣、讓受及分割不動產契據。其中，承攬契約應於契約書立後交付或使用時，依照契約所記載的總金額依千分之1計算繳納印花稅。

稅務局解釋，依納保法規定，納稅者基於獲得租稅利益為目的，以非常規交易，以達成與交易常規相當的經濟效果，這種避稅行為，稅捐機關可依交易實質為依據，判斷是否需要補稅。

舉例來說，契約雙方若均為國內廠商，原則上履約標的也在國內完成，若雙方刻意相約海外地區簽約，趁機主張這並非在國內簽立的應稅憑證，進而規避繳納印花稅，稽徵機關可依規定審認交易實質，據以課徵印花稅。