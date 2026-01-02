快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

聽新聞
0:00 / 0:00

店家標價 應內含營業稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，營業人對於應課徵營業稅的貨物或勞務，定價應內含營業稅，並依規定開立發票報繳營業稅，違者最高可處1.5萬元罰鍰。

⭐2025總回顧

國稅局查核發現部分店家標示產品價格說明，仍寫「未含營業稅」，導致消費者購買產品後欲索取統一發票，營業人告知須依標示價格再外加5％營業稅，阻卻消費者索取統一發票意願，以規避開立統一發票。

營業稅法明定「營業人對於應稅貨物或勞務定價，應內含營業稅」，營業人未依規定於標示價格內含營業稅，經稽徵機關查獲且經通知限期改正而未改正者，處1,500元以上1.5萬元以下罰鍰。

舉例來說，A店家銷售應稅甲產品，在展示櫃上標明定價為52,500元，依規定這價格應包含營業稅，因此A店家於銷售時，應依該定價開立含稅總額52,500元的統一發票；若買受人為營業人者，須開立三聯式統一發票時，應分別載明銷售額5萬元、營業稅額2,500元。

營業稅 統一發票 消費

延伸閱讀

未開發票雖無漏稅額 照罰

無銷售額 仍須申報營業稅

旅行業收團費 須開立收據

財長：明年統籌款8840億元撥地方 不受總預算審查影響

相關新聞

再生醫療雙法本月上路 業界建議儘早公布子法

「再生醫療雙法」今年元月起上路，台灣研發型生技新藥發展協會（TRPMA）表示，台灣將成為亞洲僅次於日本，第二個實施專法管...

六都土地現值 台南漲最多

各縣市昨（1）日公告土地現值及公告地價，以六都與新竹縣市來看，2026年僅台北市下跌0.31％，其餘直轄市皆漲，又以台南...

元旦上班 雇主應加倍給薪

勞動部昨（1）日表示，1月1日元旦為國定假日，如果是勞雇雙方約定的工作日，雇主應給予勞工休假，工資照給；若徵得勞工同意在...

店家標價 應內含營業稅

財政部台北國稅局表示，營業人對於應課徵營業稅的貨物或勞務，定價應內含營業稅，並依規定開立發票報繳營業稅，違者最高可處1....

海外簽約避印花稅 行不通

《印花稅法》規定，凡於中華民國境內書立的應稅憑證，均屬印花稅課稅範圍。彰化縣地方稅務局表示，納稅者若為規避稅捐，刻意選擇...

孤獨死問題大！連老爸另外生的小孩也可分遺產…弟弟們全傻了

民法規定沒結婚沒小孩，父母親也往生了，死後財產由兄弟姐妹繼承，且有特留分的保障。但很多人兄弟姐妹之間老死不相往來，如藝人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。