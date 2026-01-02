聽新聞
店家標價 應內含營業稅
財政部台北國稅局表示，營業人對於應課徵營業稅的貨物或勞務，定價應內含營業稅，並依規定開立發票報繳營業稅，違者最高可處1.5萬元罰鍰。
國稅局查核發現部分店家標示產品價格說明，仍寫「未含營業稅」，導致消費者購買產品後欲索取統一發票，營業人告知須依標示價格再外加5％營業稅，阻卻消費者索取統一發票意願，以規避開立統一發票。
營業稅法明定「營業人對於應稅貨物或勞務定價，應內含營業稅」，營業人未依規定於標示價格內含營業稅，經稽徵機關查獲且經通知限期改正而未改正者，處1,500元以上1.5萬元以下罰鍰。
舉例來說，A店家銷售應稅甲產品，在展示櫃上標明定價為52,500元，依規定這價格應包含營業稅，因此A店家於銷售時，應依該定價開立含稅總額52,500元的統一發票；若買受人為營業人者，須開立三聯式統一發票時，應分別載明銷售額5萬元、營業稅額2,500元。
