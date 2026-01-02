快訊

元旦上班 雇主應加倍給薪

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（1）日表示，1月1日元旦為國定假日，如果是勞雇雙方約定的工作日，雇主應給予勞工休假，工資照給；若徵得勞工同意在元旦上班，則工資應依法加倍發給。

如果元旦適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應於其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質即為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資也應加倍發給。

舉例而言，今年1月1日元旦為星期四，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日，雇主如需勞工於元旦當日出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資。

也就是說，除原本約定照給的當日工資外，於正常工作時間（8小時）內再加發一日工資；如有超過8小時工作時段，屬延長工作時間，應依勞基法規定計算加班費

勞動部表示，勞雇雙方可就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，但協商因涉個別勞工勞動條件變更，仍應徵得勞工「個人」同意。

至於勞雇雙方雖可透過協商約定，將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應明確調移的休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後的國定假日當日，成為正常工作日，被調移實施休假的原工作日即應使勞工得以休假，雇主不得減損勞工應有的國定休假日數。

