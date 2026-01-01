2026年多項減稅紅包 大放送

財政部2026年新措施上路，有多項「減稅紅包」。以申報2025年所得稅的惠民措施而言，包括調高每人基本生活所需費用為21.3萬元、以及長期照顧特別扣除額可望提高至18萬元這兩項；至於配合消費者物價指數調整的2026年度免稅額、扣除額及課稅級距，要等到2027年報稅適用。

財政部表示，依納稅者權利保護法規定，公告2025年度每人基本生活所需費用金額為21.3萬元，較前一年度增加3,000元，預估受益戶數約202萬戶，增加減稅利益約12億元，2026年5月申報2025年度綜所稅時即可適用；同時，長照特別扣除額也將由12萬元提高至18萬元，同樣也是2026年5月申報適用，預估受益戶數約35萬戶，增加減稅利益10億元。

至於日前隨消費者物價指數調整的2026年度綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅金額，納稅義務人於2027年5月申報所得稅時適用，預估受益戶數約696萬戶，增加減稅利益約144億元。

財政部表示，截至今年10月底止，消費者物價指數上漲程度4.13％已達綜所稅免稅額、三項扣除額及課稅級距應調整標準（3％）依照調整幅度，2026年度每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元、年滿70歲以上者調高至15.15萬元；標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元、有配偶者加倍扣除、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元。

同時，調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，所得淨額61萬元以下適用5％、61萬元至138萬元稅率為12％、138萬元至277萬元為20％、277萬元至518萬元稅率30％、518萬元以上稅率40％。