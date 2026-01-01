無銷售額 仍須申報營業稅

財政部高雄國稅局提醒，使用統一發票營業人申請停業，不論當期是否有銷售額，仍須依營業稅法規定期限內申報當期銷售額、應納稅額或溢付營業稅額；如逾期申報，將依規定加徵滯報金或怠報金。

高雄國稅局表示，營業稅法規定，營業人暫停營業，應於停業前，向主管稽徵機關申報核備」同時也規定，「營業人除本法另有規定外，不論有無銷售額，應以每二月為一期，於次期開始15日內，填具規定格式之申報書，檢附退抵稅款及其他有關文件，向主管稽徵機關申報銷售額、應納或溢付營業稅額。其有應納營業稅額者，應先向公庫繳納後，檢同繳納收據一併申報。」

舉例來說，A公司生意不佳，未購買2025年9-10月統一發票，同期無銷售額，於2025年10月15日向主管稽徵機關申請自該日起暫停營業一年，該公司以為已申請停業而未購買當期統一發票且當期也無銷售額，未於2025年11月15日前申報9-10月期營業稅，經稽徵機關通知，應依規定加徵滯報金。