勞權大升級！2026年起病假10天內免扣全勤 律師：雇主違規證據是救濟關鍵

2026 年 1 月 1 日起，多項攸關勞工權益的重要制度正式上路。本次修法涵蓋最低薪資調整、病假與育嬰相關假別的全面升級，雇主與勞工都應及早掌握新制內容，避免誤觸法規。

最低薪資調整 提升基層生活保障

2026 年起，基本工資將調升為月薪 29,500 元、時薪 196 元，預估超過兩百萬名勞工受惠，強化基層生活保障。

病假與生理假保障升級 合理請假不再受懲罰

修法後，普通傷病假一年未滿十日者，雇主不得扣發全勤獎金、不得列入考績、不得視為缺勤，並須給付每日不少於 491 元 的病假工資。此舉旨在保障勞工因身體狀況請假時，不會遭受不合理的薪資或考績懲罰。

育嬰留停更彈性 按日申請更貼近家庭需求

育嬰留停制度也迎來重大調整。未來父母可按日申請育嬰留停，不再需要連續請滿 30 天，讓家長能依照家庭需求更彈性地安排照顧時間。父母合計仍享有 60 天彈性額度，津貼維持投保薪資的八成，兼顧家庭照顧與經濟穩定。

兩岸律師楊軒廷表示：此次修法的核心是保障勞工合理請假權益

若雇主違規，勞工可透過申訴、調解或訴訟救濟，無論走哪一個管道，證據是成功的關鍵，建議先蒐集出勤紀錄、勞動契約等資料，確保自身權益不受侵害。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。