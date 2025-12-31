快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

勞權大升級！2026年起病假10天內免扣全勤 律師：雇主違規證據是救濟關鍵

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
2026 年 1 月 1 日起，多項攸關勞工權益的重要制度正式上路。聯合報系資料照
2026 年 1 月 1 日起，多項攸關勞工權益的重要制度正式上路。聯合報系資料照

2026 年 1 月 1 日起，多項攸關勞工權益的重要制度正式上路。本次修法涵蓋最低薪資調整、病假與育嬰相關假別的全面升級，雇主與勞工都應及早掌握新制內容，避免誤觸法規。

⭐2025總回顧

最低薪資調整 提升基層生活保障

2026 年起，基本工資將調升為月薪 29,500 元、時薪 196 元，預估超過兩百萬名勞工受惠，強化基層生活保障。

病假與生理假保障升級 合理請假不再受懲罰

修法後，普通傷病假一年未滿十日者，雇主不得扣發全勤獎金、不得列入考績、不得視為缺勤，並須給付每日不少於 491 元 的病假工資。此舉旨在保障勞工因身體狀況請假時，不會遭受不合理的薪資或考績懲罰。

育嬰留停更彈性 按日申請更貼近家庭需求

育嬰留停制度也迎來重大調整。未來父母可按日申請育嬰留停，不再需要連續請滿 30 天，讓家長能依照家庭需求更彈性地安排照顧時間。父母合計仍享有 60 天彈性額度，津貼維持投保薪資的八成，兼顧家庭照顧與經濟穩定。

兩岸律師楊軒廷表示：此次修法的核心是保障勞工合理請假權益

若雇主違規，勞工可透過申訴、調解或訴訟救濟，無論走哪一個管道，證據是成功的關鍵，建議先蒐集出勤紀錄、勞動契約等資料，確保自身權益不受侵害。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

低薪 基本工資

兩岸律師楊軒廷

追蹤

相關新聞

曹西平猝逝...最親的乾兒子卻無法送終？專家：單身族「3文件」缺一不可

66歲的曹西平猝逝，震驚各界！因生前與兄弟姊妹決裂，一度傳出無人出面處理後事，檢警甚至評估將以「無名屍程序」處理。陪伴他多年的乾兒子Jeremy痛心懇求，盼能全權送四哥最後一程；關鍵時刻，與他情同家人的龍千玉出面找上前夫，也就是曹西平的三哥授權（曹西平乾兒子）處理後事，才讓他得以被好好送別。 但這則新聞真正留下的問題是--如果你是單身，誰，能合法替你走完人生最後一段路？ 新聞主角曹西平，身邊最親近、最信任的，是乾兒子；但第一時間，警方、檢方、殯葬流程，卻全都卡關。你看到這裡，心裡是不是也冒出同一個問題：「如果我單身、沒有孩子，將來誰能幫我處理後事？」 我先給你結論，這一句很重要：乾兒子、乾女兒、伴侶、摯友，在「沒有事前安排」的情況下，都不能合法處理你的身後事。 但只要你生前有安排，他們就可以，為什麼會這樣？因為在法律上，「感情」跟「身分」是兩條完全不同的線。法律不看你們多親，只看你是不是「法定身分」。 一個人過世時，會同時啟動三件事：一、遺體與喪葬處理權；二、醫療與死亡程序；三、遺產與財產繼承。 單身、未婚、無子女的人，一旦過世，法律預設能出面處理的，只剩下「兄弟姊妹」。

勞權大升級！2026年起病假10天內免扣全勤 律師：雇主違規證據是救濟關鍵

2026 年 1 月 1 日起，多項攸關勞工權益的重要制度正式上路。本次修法涵蓋最低薪資調整、病假與育嬰相關假別的全面升級，雇主與勞工都應及早掌握新制內容，避免誤觸法規。 最低薪資調整 提升基層生活保障

勞退自提6% 免計所得課稅

勞動部昨（30）日表示，勞工自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，提醒企業，即將申報員工2025年各類所得扣繳憑...

低價賣股權 當心視同贈與

財政部中區國稅局提醒，未上市櫃公司股權移轉時，若以明顯低於資產淨值的價格出售，且未能提出足以影響售價的客觀因素證明，差價...

彈性育嬰留停 三大配套

彈性育嬰留停自2026年元旦起上路，勞工可以「日」為單位申請育嬰留停，兩年期間最多30日可單日請。勞動部表示，政府提供津...

公益出租人賣房 無優稅

高雄市稅捐稽徵處表示，依據房屋稅條例、相關自治條例規定，屋主將名下房屋出租給符合租金補貼申請資格者，經核定為公益出租人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。