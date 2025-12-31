快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

勞保條例翻修 政府撥補入法 明定每三年定期檢討

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院會30日三讀通過《勞工保險條例》第29條、第66條、第69條修正案，明定政府撥補為勞保基金來源。記者季相儒／攝影
立法院會30日三讀通過《勞工保險條例》第29條、第66條、第69條修正案，明定政府撥補為勞保基金來源。記者季相儒／攝影

立法院會昨（30）日三讀通過《勞工保險條例》第29條、第66條、第69條修正案，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財務狀況，每年編列預算撥補；勞保財務由中央政府負最後支付責任，每三年定期檢討。

⭐2025總回顧

勞動部長洪申翰表示，感謝立委及各界對勞保制度的支持。此次修法是為穩定勞工保險基金流量，確保勞工保險被保險人權益，將「政府撥補及最後支付責任入法」，以展現政府確保勞工保險制度穩健運作的決心與承諾。

近年政府撥補勞保基金情況
近年政府撥補勞保基金情況

勞動部表示，此次勞保條例修正重點有三項。首先，為落實勞保被保險人紓困貸款，紓解被保險人短期性經濟困難，定明申請勞保被保險人紓困貸款者可開立專戶，供存入貸款本金；專戶內的存款，不會被抵銷、扣押、供擔保或強制執行。

另基於公益性及社會保險著重繳納及請領之權利義務對等原則，現行《勞工職業災害保險及保護法》第25條，定有保險費及滯納金不適用債務免責等規定。

為與相關社會保險作法一致，此次定明勞保的保險費及滯納金，排除其他法律有關債務免責及消滅時效等規定，以確保勞保基金之債權，保險制度穩健發展。

其次，此次修法定明「政府撥補之金額」與「其他財源挹注及相關收入」為勞工保險基金來源，並由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補勞工保險基金，及如遇有當年度保費收入不足支應保險給付支出時，政府應有適當經費撥入或補助。

政府為穩定勞保財務，自2020年起逐年撥補勞保基金，自2024年起，撥補金額年年超過1,000億元，2024至2026年加計公務預算、特別預算，撥補金額分別皆達1,300億元。其中2026年仍待立法院審議，若獲通過，七年來合計撥補勞保金額將達5,170億元。

第三，勞保為我國重要社會安全制度，為確保該制度穩健運作，及避免突發性之財務危機，此次修法定明勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任，並納入至少每三年定期檢討保險財務之機制，以保障勞工老年基本之經濟生活安全。

勞保基金

延伸閱讀

為解缺工問題 海外攬才中心正式揭牌…洪申翰：明年推強迫勞動指引

多項勞動新制元旦上路 洪申翰：AI對勞權帶來前所未有挑戰、將擬指引

外送費將漲價？洪申翰：外送最低時薪保障 消費端影響不大

年撥1200億撥補勞保財務 洪申翰：持續爭取最大力度挹注

相關新聞

勞保條例修正案三讀 政府撥補法制化

立法院會昨天三讀通過「勞工保險條例」修正案，將政府撥補勞保法制化，明定中央政府負最後支付責任，條文施行後至少每三年檢討財...

冷眼集／勞保制度性改革 才是治本之道

撥補勞保基金、負最終支付責任終於入法，但勞保財務炸彈拆了嗎？只要制度性問題未改，人口結構變遷下，勞保就是持續入不敷出，這...

勞退自提6% 免計所得課稅

勞動部昨（30）日表示，勞工自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，提醒企業，即將申報員工2025年各類所得扣繳憑...

低價賣股權 當心視同贈與

財政部中區國稅局提醒，未上市櫃公司股權移轉時，若以明顯低於資產淨值的價格出售，且未能提出足以影響售價的客觀因素證明，差價...

彈性育嬰留停 三大配套

彈性育嬰留停自2026年元旦起上路，勞工可以「日」為單位申請育嬰留停，兩年期間最多30日可單日請。勞動部表示，政府提供津...

公益出租人賣房 無優稅

高雄市稅捐稽徵處表示，依據房屋稅條例、相關自治條例規定，屋主將名下房屋出租給符合租金補貼申請資格者，經核定為公益出租人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。