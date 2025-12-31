勞保條例翻修 政府撥補入法 明定每三年定期檢討

立法院會昨（30）日三讀通過《勞工保險條例》第29條、第66條、第69條修正案，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財務狀況，每年編列預算撥補；勞保財務由中央政府負最後支付責任，每三年定期檢討。

勞動部長洪申翰表示，感謝立委及各界對勞保制度的支持。此次修法是為穩定勞工保險基金流量，確保勞工保險被保險人權益，將「政府撥補及最後支付責任入法」，以展現政府確保勞工保險制度穩健運作的決心與承諾。

近年政府撥補勞保基金情況

勞動部表示，此次勞保條例修正重點有三項。首先，為落實勞保被保險人紓困貸款，紓解被保險人短期性經濟困難，定明申請勞保被保險人紓困貸款者可開立專戶，供存入貸款本金；專戶內的存款，不會被抵銷、扣押、供擔保或強制執行。

另基於公益性及社會保險著重繳納及請領之權利義務對等原則，現行《勞工職業災害保險及保護法》第25條，定有保險費及滯納金不適用債務免責等規定。

為與相關社會保險作法一致，此次定明勞保的保險費及滯納金，排除其他法律有關債務免責及消滅時效等規定，以確保勞保基金之債權，保險制度穩健發展。

其次，此次修法定明「政府撥補之金額」與「其他財源挹注及相關收入」為勞工保險基金來源，並由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補勞工保險基金，及如遇有當年度保費收入不足支應保險給付支出時，政府應有適當經費撥入或補助。

政府為穩定勞保財務，自2020年起逐年撥補勞保基金，自2024年起，撥補金額年年超過1,000億元，2024至2026年加計公務預算、特別預算，撥補金額分別皆達1,300億元。其中2026年仍待立法院審議，若獲通過，七年來合計撥補勞保金額將達5,170億元。

第三，勞保為我國重要社會安全制度，為確保該制度穩健運作，及避免突發性之財務危機，此次修法定明勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任，並納入至少每三年定期檢討保險財務之機制，以保障勞工老年基本之經濟生活安全。